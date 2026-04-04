Что посадить весной, чтобы потом меньше поливать

Весной почва кажется достаточно влажной, и о поливе почти не задумываются. Но уже через несколько недель земля начинает быстро пересыхать, и грядки требуют все больше внимания. Чтобы не провести лето с лейкой в руках, важно еще на старте выбрать культуры, которые легче переносят недостаток влаги. «Рамблер» расскажет, что посадить весной, чтобы потом поливать заметно реже.

Почему одни растения требуют больше воды, а другие — меньше?

Потребность в воде зависит не только от погоды, но и от строения растения. У культур с поверхностной корневой системой влага быстро заканчивается, поэтому они сильнее зависят от частого полива.

Есть и противоположный тип — растения, которые способны добывать влагу из более глубоких слоев почвы или экономно ее расходовать. Они медленнее теряют влагу через листья и легче переносят периоды засухи. Именно такие культуры лучше выбирать, если хочется сократить полив.

Культуры, которые не нужно часто поливать

1. Корнеплоды с глубокой системой

Морковь, свекла, редька и пастернак формируют корни, уходящие глубже в почву. За счет этого они могут использовать влагу, которая остается после дождей или полива, даже когда верхний слой уже подсох.

Такие культуры требуют внимания в начале роста, но затем становятся более устойчивыми к пересыханию. Главное — не допускать резких перепадов влажности, чтобы корнеплоды не трескались.

2. Бобовые

Горох и фасоль не только относительно неприхотливы, но и помогают улучшать почву. Их корневая система работает глубже, чем у многих листовых культур, а сами растения лучше переносят умеренную засуху.

Особенно это заметно после укоренения: когда растения уже окрепли, частый полив им требуется значительно реже.

3. Лук и чеснок

Лук и чеснок считаются достаточно устойчивыми к недостатку влаги. Они не любят переувлажнение и лучше переносят умеренную сухость, чем постоянную сырость.

После укоренения эти культуры можно поливать реже, особенно если почва хорошо удерживает влагу.

4. Пряные травы

Многие пряные травы — розмарин, тимьян, шалфей, орегано — изначально происходят из регионов с более сухим климатом. Они приспособлены к экономному расходованию влаги и не требуют частого полива.

Важно не заливать такие растения: избыточная влага для них вреднее, чем легкая сухость.

5. Кабачки и тыква

Несмотря на крупные листья, кабачки и тыквы после укоренения могут переносить короткие периоды засухи лучше, чем кажется.

Их корневая система уходит глубже, а широкие листья создают тень, уменьшая испарение влаги из почвы. При правильной посадке они требуют меньше полива, чем многие «нежные» культуры.

Какие растения требуют больше воды?

Чтобы понять, что сажать, важно знать и то, что сажать не стоит, если не хотите постоянно поливать культуру. Чаще всего требуют частого полива:

салаты,

шпинат,

укроп,

огурцы,

редис,

зелень с поверхностной корневой системой.

Эти культуры быстро теряют влагу и хуже переносят пересыхание почвы. Если цель — минимизировать полив, их стоит сажать в меньшем объеме или в более защищенных местах.

Что еще влияет на полив?

Даже устойчивые культуры могут страдать от засухи, если условия неблагоприятные. Весной важно не только выбрать растения, но и подготовить почву. Рыхлая структура помогает удерживать влагу, а органика — компост или перегной — работает как естественный резервуар для воды.

Также важно избегать уплотнения почвы. Плотная земля хуже впитывает влагу и быстрее пересыхает сверху.

Как дополнительно сократить полив?

Есть несколько простых приемов, которые работают вместе с правильным выбором культур:

Мульчирование помогает удерживать влагу в почве и защищает ее от перегрева. Посадка растений чуть глубже позволяет корням быстрее добраться до более влажных слоев. Редкий, но обильный полив стимулирует развитие глубокой корневой системы.

Так, чтобы меньше поливать летом, важно правильно начать сезон. Весной стоит выбирать культуры, которые лучше переносят недостаток влаги: корнеплоды, бобовые, лук, чеснок и пряные травы. В сочетании с рыхлой почвой и мульчированием это позволяет значительно сократить полив и при этом сохранить урожай.

