Можно ли получить смертельный удар током от стиральной машины

В социальных сетях быстро набрал популярность ролик, в котором автор предупреждает о смертельной опасности использования стиральной машины. По его словам, нельзя доставать белье, пока устройство подключено к розетке, и не стоит мыться во время работы машинки — это чревато ударом тока. Действительно ли стиральная машина может быть настолько опасной и возможно ли предотвратить несчастный случай, «Вечерняя Москва» узнала у ведущего научного сотрудника кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслана Борисова.

Эксперт отметил, что если устройство исправно и с проводкой все в порядке, то возможность получить удар током исключается. Однако во многих домах проводка старая, и это может представлять опасность.

На корпусе любого устройства, напряжение к которому подается из сети, может появиться это напряжение. Опасность может возникнуть, если вы одновременно беретесь за два устройства под разным потенциалом, под напряжением, — рассказал эксперт.

Если в доме проводка проложена по всем правилам и с соблюдением норм, то опасность получить удар током исключается. В этом случае стиральная машина не требует заземления.

Уже достаточно давно в розетках находятся три провода: фаза, нулевой проводник и заземление. В таких розетках заземление, можно сказать, происходит «автоматически», — объяснил собеседник «ВМ».

В старых домах со старой проводкой нет третьего провода, отвечающего за заземление. В этом случае рекомендуется ставить устройство защитного отключения, которое при появлении утечки тока принудительно разрывает электрическую цепь и таким образом предотвращает удар током.

Удар током действительно может стать фатальным. Но, повторюсь, при соблюдении всех правил установки и правил безопасности этот риск снижается, — напомнил Борисов.

Кроме того, существуют правила, согласно которым в ванной устанавливается система выравнивания потенциалов: все металлические части соединяются между собой, и это исключает появление разности потенциалов.

Самое элементарное правило безопасности для самого человека — не браться одновременно двумя руками за устройства, которые находятся под напряжением. Если он прикасается к какому-то устройству одной рукой, то второй не стоит браться за батарею, или корпус другого электроприбора. Это позволит не допустить удара током, — заключил эксперт.

Осенью 2025 года в Челябинске юноша нарушил это правило и скончался от удара электрическим током во время разговора по телефону. Устройство в момент трагедии находилось на зарядке. Родственники погибшего рассказали, что подросток получил удар током, когда одной рукой держал телефон, а другой взялся за батарею. Почему мог скончаться юноша, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.