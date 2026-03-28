Чем задекорировать забор на даче

Если хочется превратить забор на даче в яркую и уютную часть сада, есть несколько вариантов в зависимости от его конструкции и освещенности. Авторы канала Procvetok выбирают растения не только красивые, но и неприхотливые, чтобы они быстро росли и радовали глаз.

Для сетчатых ограждений отлично подходят многолетние лианы: разные виды жимолости, клематисы, княжики, лимонник и актинидия. Они медленно набирают силу, зато создают плотную зеленую стену и цветут год за годом. Если хочется мгновенного эффекта, есть однолетние вьющиеся растения, например фасоль. Она быстро растет, густо закрывает забор и радует цветением. Особенно интересны декоративные сорта: Blauhilde с фиолетовыми бобами, «Золотой нектар» с золотистыми и огненно-красные разновидности вроде Painted Lady или Sanse. Они красивы и дают съедобный урожай, а некоторые сорта можно есть даже недозрелыми.

Для романтической нотки подойдут душистый горошек с ароматными цветами и ипомея — пурпурная или голубая. Ипомея быстро растет, хорошо заплетает сетку и особенно эффектно смотрится в жаркое лето. Настурция с густой листвой и лимонно-желтыми цветками подойдёт для полутени и влажных участков, создавая яркие пятна даже там, где солнца меньше.

Если забор глухой, например из профнастила или плотного дерева, вьющимся растениям сложно закрепиться, и тут лучше использовать кустарники и многолетники. Подойдут плющ, который держится присосками, теневыносливые кустарники вроде дерена белого или пузыреплодника, а также высокие многолетники, например рудбекия рассеченная или мискантус гигантский. Они быстро вырастают, закрывают забор и создают декоративную зеленую стену.

Для быстрых красочных акцентов на светлых участках можно посадить однолетние высокие цветы: космею с воздушными кустами и подсолнечники. Они добавят ярких пятен и оживят любой забор, особенно с южной или западной стороны.

Вне зависимости от типа ограждения, можно сочетать многолетние лианы, декоративные кустарники и яркие однолетники — и забор станет настоящим украшением сада, скрывая участок от посторонних взглядов и наполняя его зеленью и цветом.

Запах вокруг туалетного домика тоже можно смягчить растениями: мята и полынь перебивают, лаванда и чабрец отпугивают мух, таволга осушает почву, барбарис выносит избыток азота, хоста работает как насос. А если вы опоздали с рассадой, сейте сразу в грунт бархатцы, эшшольцию, космею, календулу, васильки, настурцию, декоративный подсолнух или циннию — они зацветут в тот же сезон, советовал «ГлагоL».