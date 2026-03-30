Пять фатальных ошибок, из-за которых рассада превращается в «ниточки»

Хотели крепкие кусты, а получили бледные лианы, которые падают от любого сквозняка? Спойлер: дело не в плохих семенах. Разбираем, где мы обычно «косячим».

1. Игра в «солнечные ванны»

Главная причина вытягивания — темнота. Рассада бешено тянется к свету, тратя все силы на стебель, отмечает канал «Записки огородницы».

Как надо: Лампа должна висеть низко — всего в 7–10 см от макушек. И светить не «когда вспомню», а строго 12–14 часов в сутки.

2. Африка на подоконнике

Жара + плохое освещение = приговор. Растение думает, что оно в джунглях, и несется вверх.

Как надо: Сразу после всходов дайте сеянцам «взбодриться» — снизьте температуру до +16…+18°C хотя бы на пару дней. Это притормозит верхушку и даст старт корням.

3. Полив «от души»

Заливаете рассаду сверху? Привет, черная ножка и ленивые корни.

Как надо: Переходите на полив в поддон. Пусть корни «чуют» воду внизу и тянутся за ней сами. Так вы вырастите мощную корневую систему, а не просто пучок зелени.

4. Горшок «на вырост»

Посадили крошечный росток сразу в литровое ведро? Почва закиснет быстрее, чем корень успеет ее освоить.

Как надо: Работаем через перевалку. Маленькому сеянцу — маленькая емкость. Пересаживайте в тару побольше только тогда, когда корни полностью оплетут земляной ком.

5. Диета или передоз?

Светлая макушка? Дефицит кальция. Но помните: в хорошем покупном грунте еды хватает на первые 3 недели. Не пичкайте малышей химией раньше времени!

Фиолетовые стебли? Рассада мерзнет и не усваивает фосфор.

Скрученные темные листья? Срочно нужен калий.