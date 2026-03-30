Ветеринар объяснил, как уберечь питомцев от кровососущих тварей

Ветеринар Михаил Шиляков напомнил, что от клещей нужно защищать даже тех питомцев, которые вообще не выходят на улицу.

С приходом тепла в лесопарках и зонах отдыха просыпаются иксодовые клещи. Для хозяев собак и кошек это значит одно – начинается сезон, когда риск для животных заметно возрастает. В беседе с "Радио 1" ветеринарный врач высшей категории Михаил Шиляков отметил, что обработка нужна даже кошке, которая постоянно сидит дома.

– Укус клеща – это дискомфорт, боль, возможность аллергических реакций. Кошка может насобирать клещей, например, на подоконнике или в комнатах. Если питомец никогда не покидает квартиру, необходимость обработки зависит от образа жизни владельца. Если вы любите гулять по паркам, клеща можно принести на одежде или обуви, – пояснил специалист.

По словам Михаила Шилякова, есть четыре основных способа защиты от клещей:

Ошейник – самый ненадёжный вариант, и подходит он только собакам;

Спрей – действует сразу, хорошо подходит как срочная защита, но обрабатывать им нужно часто, примерно раз в неделю. Из минусов – препарат может распределяться неравномерно, плюс животное способно его слизать;

Капли на холку – один из самых доступных и эффективных способов, но есть нюанс: работать они начинают не моментально, а только через 2–3 дня после нанесения;

Таблетки для приёма внутрь – самый действенный вариант для собак. Их можно давать даже беременным, ослабленным и пожилым животным.

Эксперт подчеркнул, что с любым средством можно переборщить, однако в некоторых случаях сочетание методов действительно бывает полезным. Но даже обработанный питомец всё равно может поймать паразита, особенно если у него тёмная и густая шерсть. В зоомагазинах продаются специальные клещесъёмники.

Также клеща можно удалить пинцетом или зажимом – выкручивать его нужно, как шуруп. Если ничего подходящего под рукой нет, можно использовать народный способ: капнуть на клеща йодом и немного обработать кожу вокруг, а потом расшатать. Тогда он может выпасть сам, рассказал врач.

Также он добавил, что после удаления клеща везти его в лабораторию не нужно: такая практика касается людей, а не домашних животных.