Кинолог рассказала, как правильно подготовить собаку к дачному сезону

Перед дачным сезоном важно обеспечить безопасность собаке, заранее подготовив питомца к этому периоду и уделив внимание его здоровью. Об этом газете «Известия» рассказала кинолог, эксперт бренда Triol Юлия Солтан.

По словам эксперта, в первую очередь перед периодом поездок на природу нужно убедиться, что у собаки есть все необходимые прививки, и провести обработку от паразитов, в том числе и от клещей. При этом все процедуры следует согласовывать с ветеринарным врачом.

«Не менее важен уход за питомцем. Перед выездом стоит подстричь когти, вычесать шерсть и избавиться от колтунов. Регулярный груминг влияет не только на внешний вид, но и на самочувствие собаки — например, помогает ей легче переносить жару и снижает риск перегрева», — объяснила она.

Кинолог подчеркнула, что если собака тяжело переносит поездки в автомобиле, важно заранее приучить ее к ним. Рекомендуется помочь питомцу адаптироваться к звукам машины, а затем постепенно переходить к непродолжительным поездкам. При этом нужно использовать специальные переноски и фиксаторы, а также не кормить собаку за несколько часов до путешествия.

Помимо этого, необходимо научить питомца выполнять базовые команды, такие как «ко мне». Особенно важно это сделать, если собака гуляет на даче без поводка. При этом следует обезопасить участок, убрав с него острые предметы, опасные отходы, а также убедившись, что в заборе нет щелей. Эксперт посоветовала также надеть на животное ошейник с адресом и контактными данными хозяина.

По ее словам, не менее внимательно нужно относиться к состоянию питомца в жаркую погоду. Следует отказаться от активных игр, отложив их на утро и вечер, обеспечить собаке доступ к тени и воде, а также не позволять ей пить из открытых водоемов.

Облегчить адаптацию к загородному отдыху помогут любимые вещи питомца, такие как лежанка, игрушки или плед. Также хозяевам следует взять с собой в поездку лакомства, аптечку и амуницию.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого предупреждал, что весной одной из главных опасностей для собак становятся насекомые, которые обитают в лесах, во дворах и в городских парках. По его словам, при обнаружении клеща на питомце важно аккуратно вытащить его с помощью пинцета или специального инструмента. При этом следует не повредить брюшко паукообразного.

Ранее ветеринар назвал четыре способа, как защитить кошек и собак от клещей.