Не сажайте томаты под углом: три причины, почему это снижает урожайность

Многие огородники уверены: чтобы получить мощные кусты томатов и богатый урожай, рассаду нужно сажать наклонно или заглублять. Якобы так формируется сильная корневая система, и растение лучше питается. На самом деле это не совсем так. Агрономы предупреждают: у такого метода есть серьезные минусы, и использовать его стоит только в одном случае: рассада безнадежно переросла и спасти ее иначе нельзя.

Первая причина: любое заглубление приостанавливает рост. В среднем на 10–14 дней. Пока растение образует новые корни из бугорков на стебле, развитие надземной части тормозится. Особенно страдает первая цветочная кисть — в тот момент, когда ей больше всего нужно питание, томат тратит силы на укоренение. Если посадить рядом два одинаковых куста — один вертикально, другой с заглублением, — разница в сроках плодоношения станет очевидной. Задержка может составить до двух недель, отмечает канал «В саду у Валентинки».

Вторая причина в нерациональном расходе питания. Мы растим томаты ради плодов, а не ради корней. Когда взрослое растение с уже сформированной корневой системой высаживают наклонно, оно начинает тратить продукты фотосинтеза не на завязи и налив плодов, а на наращивание дополнительных корней. Если рассада развита нормально или слегка переросла, лучше не мешать ей вступать в фазу плодоношения. Корни у нее уже есть, и они справляются со своей задачей.

Третья причина — и самая неочевидная: мощная корневая система вовсе не означает, что растение будет больше потреблять питания. Это распространенное заблуждение. На самом деле работает закон: сколько влаги испаряет надземная часть, столько корень вытягивает из почвы. Корень — это насос, который работает благодаря испарению листьев. Чем больше листьев, тем активнее насос. Размер корня здесь не главное. Если у растения сбалансированная надземная часть и корневая система, дополнительное наращивание корней только отнимает силы и сдвигает сроки плодоношения.

Когда же заглубление и наклонная посадка действительно оправданы? Только в одном случае — если рассада сильно вытянулась и ее невозможно подвязать. Тогда это действительно способ спасти растение, которое иначе отправилось бы в компост. Но и здесь есть нюансы.

Агрономы советуют при наклонной посадке соблюдать несколько правил. Глубина посадочной ямы должна быть привычной — не глубже, чем при обычной посадке. Слишком большой угол или почти горизонтальное положение допустимы, но тогда корневая система останется поверхностной, и поливать с подкармливать придется чаще. Перед посадкой рассаду лучше не поливать день-два, чтобы она стала более податливой и не ломалась. Заглублять стебель нужно не более чем на 10–15 см, максимум — на 20. Иначе растение потратит слишком много времени и сил на укоренение, а кистей можно и не досчитаться. Листья обрывать не стоит: срезы — это ворота для инфекции, а листья сами перегниют.

Есть и народный совет: корни направлять на юг, а макушки — на север. Тогда растение само вытянется к солнцу и примет вертикальное положение. Но главный совет агронома все же другой: по возможности сажать томаты вертикально. Так, как им положено расти от природы.