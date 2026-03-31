Как правильно подготовить теплицу к новому сезону

Начинать подготовку теплицы можно при стабильной дневной температуре выше нуля. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба сети строительных гипермаркетов «Дом Лента».

«Время начала подготовки теплицы к сезону зависит от климата каждого региона. Начинать работы в теплице можно, как только дневная температура будет стабильно держаться выше нуля, а снег внутри начнет таять и оседать. Например, в Краснодарском крае к работам можно приступать в феврале. В это время в регионе можно сеять холодостойкие культуры. В средней полосе к работам в теплице приступают обычно в марте. К этому времени тает основной снежный покров, а почва внутри теплицы прогревается достаточно, чтобы прокопать ее штыком лопаты», — заявили эксперты.

Специалисты отметили, что жителям Урала, Сибири и Северо-Запада торопиться с работами в теплице не стоит. Активная подготовка к сезону здесь начинается не раньше апреля, когда ночные температуры стабилизируются около нуля градусов.

По словам экспертов, как только за окном установится стабильная нулевая температура, пора открывать теплицу и приступать к уборке.

«Сначала очищают каркас внутри и снаружи, затем убирают остатки растений, подвязочные палки и шпагат — все это может стать рассадником болезней. Не забудьте внимательно осмотреть каркас, убрать ржавчину и проверить целостность поликарбонатных панелей», — заявили специалисты.

Они обратили внимание, что даже если в прошлом году растения чувствовали себя здоровыми, весной теплицу все равно нужно обрабатывать. Споры грибов и бактерий могут попасть внутрь с ветром или оставаться в трещинах и щелях конструкции. После уборки прошлогодних остатков растений теплицу обрабатывают от фитофторы, мучнистой росы, паутинного клеща, кладоспориоза и других вредителей.

«Самое простое средства — мыльный раствор из воды и хозяйственного мыла. Поликарбонат при этом лучше протирать мягкой губкой или салфеткой, чтобы не повредить поверхность. Если же инфекции в теплице возникают часто, используют более сильные препараты, например, медный купорос или бордоскую жидкость, которые продаются в гипермаркетах. Раствором этих средств можно опрыскать и конструкции теплицы, и грунт», — рекомендовали эксперты.

По их словам, наиболее безопасными для конструкции и почвы считаются биопрепараты. К таким эксперты отнесли биофунгицид «Фитоспорин-М», который содержит полезные бактерии, подавляющие патогены. Специалисты подчеркнули, что такие препараты эффективны только при температуре не ниже +10°С.

Эксперты предупредили, что использовать серную шашку в теплице следует с осторожностью.

«Дым от нее может разрушать металл, вызывая коррозию, а поликарбонат — мутнеть. Поэтому серные шашки, а еще лучше серно-табачные, рекомендуют применять осенью, когда они выделяют меньше сернистой кислоты», — объяснили они.

Специалисты обратили внимание, что зеленый и белый налет на грядках путают с опасной плесенью. Чаще всего этот налет образуют мох и водоросли, которые заводятся из-за застоя влаги и закисания почвы. Чтобы избавиться от подозрительного налета, эксперты рекомендовали просушить теплицу — открыть все двери, создать сквозняк. По их словам, почву раскисляют с помощью доломитовой муки, золы, мела или извести, после чего землю проливают раствором «Фитоспорина-М».

Специалисты рассказали, что полностью менять землю каждый год не нужно — достаточно обновлять только верхний слой толщиной 20–25 см, и такую замену рекомендуют делать раз в 3–5 лет. Они отметили, что для поддержания качества грунта его достаточно обработать безопасным биопрепаратом, тщательно перекопать, удаляя корни сорняков, и слегка увлажнить.

«Для дополнительной дезинфекции грядки можно аккуратно пролить горячей (не кипящей) водой и накрыть пленкой на сутки. Этот способ помогает уничтожить личинки вредителей и семена сорняков, при этом сохраняется полезная микрофлора почвы. После такой обработки грунт следует немного просушить и проветрить перед посадкой растений», — посоветовали эксперты.

По мнению специалистов, если грунт в теплице еще не прогрелся, а посадка семян уже актуальна, можно использовать проверенные агротехнические приемы для ускорения прогрева почвы.

«Одним из эффективных способов является использование черного агроволокна. Оно поглощает солнечное тепло и передает его грунту, обеспечивая более равномерный прогрев верхнего слоя почвы», — заявили они.

Второй метод, который рекомендовали эксперты, — использование пластиковых бутылок, наполненных водой. Их можно разложить на грядках или частично закопать в землю: днем вода нагревается на солнце, а ночью медленно отдает тепло, смягчая перепады температуры и создавая благоприятный микроклимат для семян и рассады.

«Для быстрого прогрева можно применять и полив теплой водой. При этом важно соблюдать осторожность: чрезмерно горячая вода может повредить почвенную микрофлору и корни растений», — предупредили специалисты.

Эксперты заявили, что в теплице без удобрений не обойтись, и классика здесь работает всегда: перегной, компост, торф или комплексные минеральные смеси — выбор зависит от того, что вы планируете выращивать.

«Редис любит правильное питание. Азот помогает листьям расти сочными, фосфор — формировать корнеплод, а калий делает вкус и качество лучше и повышает устойчивость к болезням. Перед посадкой огурцов необходим перегной или компост, а также минеральные удобрения с фосфором и калием. Что касается помидоров, то они растут лучше на органике — перегной или компост с добавлением суперфосфатов и калийной соли», — рекомендовали специалисты.

Они также рассказали, что как только в теплице установится плюсовая температура, можно высаживать холодостойкие культуры — редис, укроп, петрушку, рукколу, салат, лук на перо, пекинскую капусту, шпинат. Эти растения дают первый весенний урожай в теплице. Когда почва прогреется до +12…+15 °C на глубине 10–15 см, тогда можно высаживать теплолюбивые томаты, перец и баклажаны. В средней полосе это можно делать уже в середине мая.