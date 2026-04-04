Советская кладовка: почему она лучше любой гардеробной

Во всех советских квартирах, от хрущевок до брежневок, была кладовка — маленькая, без окна, но очень вместительная комната с полками от пола до потолка. Сегодня многие при ремонте убирают ее, превращая в гардеробную с подсветкой, зеркалами и стеклянными дверями. Красиво, но на практике такой вариант часто оказывается неудобным: вещи не помещаются, а некоторые предметы остаются без места, пишут авторы канала INMYROOM.

Кладовка вмещает гораздо больше. Пространство используется почти на все сто процентов: снизу ставят ящики с инструментами и бытовой химией, посередине — сезонную одежду, белье, чемоданы, сверху — редко используемые вещи вроде елочных игрушек или запасных подушек.

Закрытая дверь кладовки — тоже важный момент. Пыль, свет, перепады температуры — все это враги одежды. Даже стеклянные двери и раздвижные конструкции пропускают пыль, а вещи выцветают на солнце. В кладовке темно, сухо и стабильно, и одежда хранится десятилетиями без повреждений. Шубы, свадебные платья, костюмы — все остается в первозданном виде.

Гардеробная рассчитана только на одежду и обувь, тогда как в квартире всегда есть масса других предметов. Без кладовки все это разбросано по дому, комнаты кажутся загроможденными, а вещи неудобно доставать.

Еще один плюс — экономия денег и времени. Гардеробная требует сложных систем хранения, штанг, выдвижных ящиков, корзин, крючков, а готовые конструкции стоят десятки тысяч рублей. В кладовке достаточно простых полок, их легко сделать своими руками за выходные. Если объем вещей растет, просто добавляешь полку или переставляешь старые — без дополнительных затрат.

И главное, гардеробная съедает жилое пространство. Часто ее делают, отрезая часть спальни или коридора, а кладовка изначально проектировалась как отдельная подсобная комната. Снося ее стену, теряешь это специально выделенное место, а жилые комнаты снова становятся тесными.

Правильная организация кладовки проста: нижние полки для часто используемых вещей, средние — для регулярных, верхние — для редко нужных. Разная глубина полок под разные предметы, минимальное освещение, вентиляция, маркировка коробок и регулярная ревизия. Все это превращает кладовку в настоящий рабочий инструмент для хранения.

Кто жил в старых домах, тот помнит еще и окно между кухней и туалетом — для расширения пространства, защиты от взрыва или ультрафиолета. Проходные комнаты в хрущевках — тоже не ошибка, а продуманный пазл, писал «ГлагоL».