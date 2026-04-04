Огородные разочарования: растения, которые не оправдали ожиданий

Автор канала «Хозяюшка» сидит на крыльце и смотрит на пустые грядки, думая, сколько времени было потрачено впустую — на то, что не выросло, на то, что выросло, но оказалось никому не нужным, на растения, требовавшие больше внимания, чем весь остальной огород. Каждую весну она обещает себе: «Никаких экспериментов, только проверенное». А потом заходит в садовый магазин и снова покупает, соблазненная красивой картинкой и обещанием богатого урожая. Этот год научил ее честности: не все растения подходят для ее участка, и это нормально.

Кабачки каждый год повторяют один и тот же сценарий: четыре куста вроде достаточно, а к середине лета не знаешь, куда их девать. Соседи прячутся, муж просит пощады, морозилка забита, а они все растут. Один куст семье достаточно, чудес не бывает.

Физалис привлек красотой, но ягоды сырые, джем невнятный, урожай — большая часть сгнила. Красиво, но бесполезно, если не знаешь, как готовить. Брокколи съели гусеницы: за сезон три маленькие головки с шести кустов. Купленные в магазине дешевле и нервы целее. Артишок шикарен, но съедобная серединка крошечная, готовить сложно, вкус почти отсутствует. Два года ухода — и выкопано без сожалений.

Баклажаны три года подряд давали кривые маленькие плоды с горчинкой. Лето короткое, ночи холодные — им нужна жара. Места в теплице лучше отдать помидорам. Момордика эффектна, но жгучая и горькая, съедобны только молодые плоды после вымачивания. Красота чисто декоративная. Мангольд красив, листья огромные, но никто не ест. Красивый и полезный, но бесполезный, если семья не ест.

Петунии всегда росли красиво, но уход забирал больше сил, чем весь огород. Красоты хватает и без них. Дайкон огромный и сочный, но сырым острый до слез, после термической обработки безвкусный, маринованный съедобен, но обычная редька вкуснее. Ремонтантная клубника обещала плодоносить все лето. На деле слизни съели почти все. Урожай с десяти кустов меньше, чем у обычной июньской за две недели.

Сезон в целом не провален: помидоры и перцы порадовали, зелень была все лето. Но эти десять растений больше не появятся на ее грядках. Дача для нее — про удовольствие, про то, что растет легко и радует глаз. Места и сил мало, пусть растут только те, кто приживается без лишней возни. Весной она снова пойдет в садовый магазин, но этих десятерых в корзину точно не положит.

