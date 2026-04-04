Агроном рассказала, какую рассаду овощей нужно садить в апреле

Новосибирский агроном Людмила Шубина поделилась рекомендациями по выбору овощей для рассады в апреле и назвала оптимальные сроки для их посадки. Рекомендации специалиста приводит издание КП-Новосибирск.

Эксперт советует не откладывать посадку ранних томатов для открытого грунта. Семена сортов, которые созревают за 90 дней, можно начинать проращивать уже до 10 апреля.

Также в апреле можно приступить к проращиванию семян огурцов, но не раньше 20 апреля, чтобы рассада не переросла на балконе. В конце месяца агроном рекомендует сеять семена тыквы, кабачков, арбузов и дынь.

Для поздней белокочанной капусты лучшее время для проращивания — с 20 по 25 апреля. При правильном уходе такие сорта могут достигать веса до 7-8 килограммов за кочан.

