Метод булавкой: как заставить герань цвести без дорогих удобрений

Многие считают, что заставить герань пышно цвести можно только специальными удобрениями и сложным уходом. Но на практике вс6 оказалось проще. Обычная портновская булавка способна разбудить даже то растение, которое годами стояло зеленым, но без единого бутона. Метод, который используют некоторые голландские цветоводы, работает в девяти случаях из десяти и дает цветение до девяти месяцев в году.

Но сначала стоит разобраться, почему герань вообще отказывается цвести. Чаще всего виноваты азотные удобрения. Если их сыпать без меры, растение начинает жировать — наращивать листву, а не бутоны. Вторая причина — недостаток света. На северном окне пеларгония никогда не даст хорошего цвета. Ей нужно минимум шесть часов прямого солнца, поэтому лучшие места — южные и восточные подоконники. Третья распространенная ошибка — перелив. Постоянно мокрая земля губит корни, и о цветении можно забыть, отмечает канал «Идеальный огород».

Сам метод с булавкой выглядит так. Берут стальную портновскую булавку среднего размера, протирают спиртом. На толстом здоровом стебле делают прокол под углом 45 градусов. Глубина — всего 2-3 мм, не больше. Для среднего растения хватает одной булавки. Ее оставляют на 7-10 дней, и за это время обычно появляются первые бутоны.

После того как герань зацвела, нужен правильный уход. Температуру держат в пределах 18-22 градусов. В жару помещение проветривают, но без сквозняков. Поливают умеренно — только когда верхний слой земли просох на 2-3 см. Вода должна быть отстоянной и комнатной температуры, льют строго под корень. Подкармливают раз в две недели комплексным удобрением с пониженным содержанием азота. В период цветения увеличивают долю фосфора и калия — от этого зависит количество и размер соцветий.

Раз в неделю растение осматривают, особенно нижнюю сторону листьев. Там часто селится паутинный клещ — его выдают тонкая белая паутина и мелкие точки. При первых признаках заражения проводят обработку специальным раствором. Сухие цветы и желтые листья удаляют сразу — растение зря тратит силы на слабые части.

После такой «генеральной уборки» оно быстро дает новые бутоны. Раз в квартал делают профилактическое опрыскивание от вредителей. В отопительный сезон следят за влажностью воздуха — идеальные показатели 40-60%. При необходимости используют увлажнитель или ставят рядом емкость с водой и влажным керамзитом.