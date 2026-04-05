Аспирин для рассады: почему опытные огородники поливают им томаты

Иногда рассада томатов может быть сплошной головной болью. Растения получаются хилыми, шатаются от любого дуновения, едва держатся в стаканчиках. Но все может изменится после обычной простуды.

Измельчите одну таблетку аспирина, разведите в четырех литрах воды и полил десяток самых слабых растений. Через неделю стебли станут плотными, а листья потемнеют. А через две недели разница станет очевидной — обработанные экземпляры выглядят в разы крепче, отмечает канал «О Фазенде. Загородная жизнь».

В составе аспирина есть ацетилсалициловая кислота. В воде она распадается на салициловую и уксусную кислоты. Томаты сами производят салициловую кислоту во время стресса, но делают это крайне медленно. Внешняя подкормка запускает защитные реакции быстро. Активируются ферменты роста, усиливается деление клеток корневой системы. Корневая система становится заметно мощнее и гуще уже через две недели.

Этот метод работает на всех пасленовых. Перцы реагируют медленнее томатов — результат через 10-12 дней. Баклажанам нужна повышенная концентрация — 150 мг на литр. Огурцы обрабатываются в половинной дозе — они чувствительнее. Раствором можно замачивать семена на 12 часов перед посевом — всхожесть повышается.