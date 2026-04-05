Агроном подсказал, как получить хорошие семена почти бесплатно

В магазинных пакетиках с семенами огородников часто ждет неприятный сюрприз. Материал может оказаться старым или щуплым, а всхожесть — плохой, рассказал агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с газетой «ВЗГЛЯД». Эксперт объяснил, где можно взять много хороших семян для рассады без лишних затрат.

По словам Воробьева, совсем не обязательно покупать семена в магазине. Их можно брать из собственного урожая прошлых лет или даже из обычных овощей, которые продаются сейчас. Агроном привел пример: в феврале он купил на рынке дорогие, но очень вкусные и сладкие помидоры. Взял из них семена и вырастил рассаду. Урожай получился отличный, и плоды были такими же вкусными.

Конечно, многие современные овощи — это гибриды F1. У них высокая урожайность и стойкость к болезням, но эффект работает только в первом поколении. Семена от таких растений не полностью сохраняют свойства сорта. Тем не менее, значительная часть признаков все же передается. Так что использовать их — вполне рабочий способ сэкономить.

То же самое касается перцев, купленных в магазине или на рынке. Плоды должны быть полностью созревшими. Один перец может дать семян сразу на несколько лет. Удобно так поступать и с помидорами черри. Стоит купить несколько упаковок, провести дегустацию и выбрать самые вкусные и сладкие плоды с тонкой кожицей. Из них и брать семена.

Эти премудрости Воробьев перенял у своей прабабушки. Она покупала редис, высаживала в землю, растения укоренялись и давали семена. Агроном советует весной выбрать самые крупные, яркие и вкусные корнеплоды и посадить три-четыре штуки. К концу лета будут свои семена.

Когда получают семена укропа, кинзы или редиса, их доводят почти до полной спелости. Чтобы семена не рассыпались, растения выдергивают из почвы и подвешивают в теплом месте, подстелив бумагу. Затем слегка постукивают по ним. Первыми осыпаются самые тяжелые и качественные семена. Их и нужно собирать — у них всхожесть обычно самая высокая.

В пакетики на продажу, как правило, ссыпают все семена подряд: и полноценные, и щуплые. Поэтому огородника всегда ждет сюрприз. Никто не знает, что именно туда положили и как хранили.

Кстати, методов по повышению всхожести не существует, подчеркивает эксперт. Подобные советы — просто привлечение внимания. Главное, что может сделать садовод — посеять семена в теплую влажную землю. Если семена старые или испорченные, всхожесть будет низкой, и заметно повысить ее уже нельзя.