Верба без воды год простоит: как правильно ухаживать за пасхальным букетом

Вербное воскресенье отмечают 5 апреля, а еще через неделю — Пасху. Люди ждут этих праздников и начинают к ним готовиться. Предприниматели тоже не отстают — придумывают все, на что россияне могут потратить деньги. Так, в Москве продают букет из 1001 веточки вербы за 46 589 рублей.

По словам директора одного из столичных цветочных салонов Лианны Бабаян, флористы уже давно используют вербу в букетах.

Мы закупаем вербу для создания праздничных композиций. Периодически у нас заказывают тематические пасхальные корзинки. В такие композиции входят также фигурки зайчиков, свечки в форме яиц... В общем, что-то близкое к тематике, в том числе и веточки вербы, — сказала Лианна Бабаян. — Раньше флористы использовали почки вербы для декора — их клеили на различные формы. Самая распространенная, конечно же, яйцо. Но в 2026 году впервые из вербы начали делать монобукеты.

Справедливая цена?

По словам Лианны, в любом случае для всякого бизнеса главное — удовлетворить запрос заказчика.

Что касается цен на букеты, то в них входят стоимость растений и работа флориста. При этом не которые могут делать наценку за креативность, — сказала директор цветочного салона. — Но осуждать коллег за цены я не могу. Если они все еще работают, к ним ходят люди, значит, спрос есть. Так работает рынок. Пока есть спрос, будет и предложение. Покупатель всегда сам выбирает, куда идти.

Лианна также добавила, что в стоимость монобукета из 1001 веточки вербы, скорее всего, входит и оплата креатива флористов.

На такой объем требуется еще и тщательный подбор веточек. Чтобы композиционно все смотрелось красиво, нужно выбирать вербу длиной около 60-70 сантиметров, — сказала директор цветочного салона.

Кстати, несмотря на то что сумма за букет из 1001 веточки внушительная, если ее разделить и посмотреть на стоимость одной ветки, то получается не так уж и дорого. Выходит, что за одну веточку человек заплатит 46,5 рубля.

Вложение в интерьер

В других магазинах ценник за штуку повыше — около 80 рублей. Например, за букет из 21 веточки вербы некоторые цветочники берут 1590 рублей, из 51 — 3990. Так что если рассматривать букет из 1001 ветки как покупку оптом, то цена получается вполне даже ниже рынка.

Кроме того, вербу можно назвать хорошим вложением в интерьер. Ведь ее веточки в красивом виде могут долго простоять, — сказала Лианна.

Однако чтобы верба хорошо сохранилась, ее нельзя ставить в воду. Так, наши бабушки всегда хранили веточки растения в «сухой» вазе. А все потому, что если растение поставить в наполненную водой вазу, то со временем пушистые почки сменятся на зеленые листочки, а ветки могут дать корни. При этом важно убрать вербу подальше от солнца и отопительных приборов, чтобы почки не высохли раньше времени. Место должно быть прохладным и без сквозняков. Так верба простоит целый год — до следующей Пасхи. Только имейте в виду — со временем ветки и «пушистики» на них станут ломкими. Поэтому с букетом надо будет обращаться осторожно.

Следуя традициям

Важно знать, что традиционно старые веточки в мусор не выбрасывают — такое считается грехом. Раньше на Руси сухие ветви сжигали в печи. В некоторых храмах, кстати, так делают до сих пор.

Поэтому если у вас в доме почему-то не стоит печь, но хочется избавиться от старых веточек, то лучше отнести их в храм через год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Лазарев, юрист-консультант частной компании, экономист:

Если хочется, чтобы дома стояла веточка вербы, то лучше зайти в цветочный магазин и купить. Самостоятельно же срывать символ праздника нельзя. В России действует Федеральный закон «Об охране окружающей среды», который предусматривает административное наказание — штраф за повреждение зеленых насаждений в черте города. В Москве сумма составит 3,5 тысячи рублей. При этом если вербу повредили на особо охраняемой территории, то сумма вырастет. Такая же история с сиренью и прочими деревьями в черте города.

ТАКОГО РАНЬШЕ НЕ БЫЛО

В 2026 году россияне к Пасхе подошли креативно. Волна захлестнула всех: от обычных людей до крупных бизнесменов.

Работа — есть. Водном из столичных семейных кафе появилась необычная вакансия — дегустатор шапочек куличей. Нестандартному работнику необходимо пробовать и оценивать глазурь пасхальной выпечки по двум критериям: внешний вид и вкус. По информации в сети, такому сотруднику готовы платить до 300 тысяч рублей! Однако в правдоподобность такой сказочной вакансии верится с трудом.

Искусство пекаря. Среди товаров к Пасхе особое внимание уделяется куличам. И каждый раз кондитеры стараются удивить клиента. В 2026 году белой глазури и разноцветной посыпки людям стало мало — все хотят хлеба и зрелищ. Поэтому на витринах пекарен и кондитерских появились невероятные работы. Где-то шапочку кулича украшает большая шоколадная матрешка, кто-то из поваров использовал карамель и петушков на палочке, некоторые для декора используют главные символы Пасхи — яйца. Но не куриные, а шоколадные.

Модный окрас. Для эстетичного пасхального завтрака окрасьте яйца в пастельные природные оттенки. Например, чтобы сделать яйца желтыми, используйте натуральный краситель — куркуму.

Для синих оттенков возьмите краснокочанную капусту, для золотистых — луковую шелуху, для розовых и бордовых — свеклу. Также в 2026 году модной покраской считаются «асимметрия и неидеальность». На скорлупу можно добавить разводы. Еще яйца можно украсить небрежными точками и геометрическими фигурами.