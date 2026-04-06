Эксперты назвали четыре лучших сорта огурцов-спринтеров

К началу апреля у дачников остаётся буквально пара недель, чтобы выбрать семена огурцов на новый сезон. Если хочется снять первый урожай как можно раньше, стоит присмотреться к сортам-спринтерам. Им нужно всего около полутора месяцев, чтобы порадовать первыми плодами.

Раннеспелые огурцы – настоящие чемпионы скорости среди огородных культур. Первые хрустящие зеленцы можно срывать уже через 35–45 дней после всходов. Если всё сделать правильно, свои огурцы с грядки появятся уже в самом начале лета.

Лидеры среди ранних сортов:

Герман F1

Этот голландский гибрид уже давно считается одним из самых проверенных и надёжных. От появления всходов до первых плодов проходит всего 35–40 дней. Огурчики вырастают ровными, плотными, без пустот и без горечи. Плоды корнишонного типа – как раз то, что нужно и для засолки, и для свежих салатов. Гибрид устойчив к мучнистой росе и оливковой пятнистости. Отлично чувствует себя и в теплице, и в открытом грунте. Плодоносит с конца июня и почти до самых заморозков.

Маша F1

Этот гибрид по праву можно назвать одним из самых быстрых. Урожай начинает отдавать уже через 35–40 дней после всходов. Это самоопыляемый, или партенокарпический, гибрид. Завязи у него пучковые, поэтому в одном узле появляется сразу несколько огурчиков. Плоды ровные, хрустящие, без намёка на горечь. Особенно хороши для засолки.

Кураж F1

Гибрид отличается сильным ростом и отличной урожайностью – с одного куста реально собрать 6–8 кг огурцов. Первые плоды появляются через 36–45 дней после всходов. Огурцы формируются гроздьями по 2–5 штук. Длина плодов – 11–16 см, масса – 100–140 г. Хорошо переносит перепады температуры и спокойно справляется с капризной погодой.

Апрельский F1

Этот сорт известен уже не первый десяток лет и до сих пор не теряет популярности. Первый урожай можно собирать через 38–45 дней после появления всходов. Он самоопыляемый, или партенокарпический, но дополнительное опыление может ещё лучше сказаться на завязывании плодов. Огурцы крупные, длиной 15–25 см и массой 160–210 г. Мякоть сочная, хрустящая, сладковатая, без горечи. Урожайность впечатляющая – до 23,9 кг с квадратного метра. Апрельский устойчив к болезням, неплохо переносит похолодания, хорошо растёт в теплице и подходит для открытого грунта.