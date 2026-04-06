Агроном дал советы, как защитить растения от заморозков весной

Агроном и биолог Михаил Воробьёв рассказал, что теплолюбивые культуры в теплицах — баклажаны, перцы, огурцы, томаты — не всегда защищены от весенних заморозков и требуют дополнительного обогрева.

© РИА Новости

«Кто-то ставит туда электрические обогреватели, но это, правда, немножко дорого получается. Кто-то ставит керосиновые лампы или специальные печки, которые работают на солярке», — сказал специалист в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, простой и доступный способ — поставить в теплицу бочку с горящими углями, что даст дополнительное тепло.

Воробьёв добавил, что такой метод подходит только для кратковременных заморозков, а для защиты рассады на открытых грядках лучше использовать нетканый укрывной материал.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT отметил, что вопрос сроков высадки рассады в открытый грунт или теплицу — один из самых острых для каждого садовода.