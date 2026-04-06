Кинолог пояснил, как распознать аллергию у собаки

У собак может быть аллергия, в том числе и сезонная, а её симптомы очень схожи с теми, которые проявляются у человека, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, хозяин собаки может заподозрить аллергию по определённым признакам.

«Самый частый признак — кожный зуд. Собака может вычёсываться до крови и залысин, покусывать себя, тереться о ковёр. Зуд сопровождается шелушением, покраснением, сыпью. Респираторные симптомы встречаются реже, но не исключены», — поделился он.

Особенно при аллергии на пыльцу, пыль, дым наблюдается слезотечение, прозрачные выделения из носа, чихание, продолжил эксперт.

«Аллергия на цветение — это история сезонная. Если симптомы наблюдаются в одно и то же время каждый год, определить её становится легче. Но также не стоит забывать, что аллергия бывает пищевая, контактная — такие симптомы требуют пересмотра рациона, назначения диеты, либо смены средства для ухода», — объяснил он.

Если аллерген известен, прежде всего нужно устранить контакт с ним, добавил Голубев.

«Обязательно смывать грязь после каждой прогулки, а также протирать собаку специальной влажной салфеткой, чтобы убрать лишнюю пыль. Чаще делать влажную уборку. Также как вспомогательная мера эффективен очиститель воздуха», — отметил он.

При этом подбором средств и лечением питомца должен в итоге заниматься ветеринарный врач, подытожил специалист.

