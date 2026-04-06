Назван простой способ избавиться от слизней

А вы знали, что кефир может помочь выпроводить слизней из участка? И никакой химии вокруг. Все дело в запахе. Кисломолочные продукты, особенно если они уже начали бродить, пахнут так, что вредители сходят с ума. Они чуют этот аромат за десятки метров. И чем кислее кефир, тем лучше. Перестоявший, прокисший, забродивший — идеальный вариант.

© globallookpress

А если вы добавите добавьте щепотку сахара — брожение усилится, запах станет еще сильнее, и слизни потеряют голову окончательно. Попадая в кефир, они не могут выбраться. Кислая среда портит их защитную слизь, они замедляются и тонут, если это глубокая емкость, отмечает канал «Волжский сад».

Кефирные ловушки подходят для тех мест, где слизней особенно много. Берутся неглубокие пластиковые контейнеры, обрезанные бутылки или просто стаканчики. Главное, чтобы бортики были не слишком крутые — слизни должны иметь возможность заползти внутрь. Емкости вкапываются в землю так, чтобы край был на уровне почвы или чуть ниже. Наливается кефир слоем в 2 см. Слизни ползут на запах, падают в жидкость и все. По гладким стенкам обратно не выбраться. Такие ловушки ставят рядом с кабачками, капустой или клубникой. Можно даже в подвале, если слизни забрались и туда.

А можно еще проще — просто наливаются небольшие лужицы кефира прямо на землю вокруг грядок. Или в крышки от банок, в плоские блюдечки. Слизни собираются на эти точки, как мухи на варенье. Утром их собирают руками. Минус один — обновлять такие лужицы нужно каждый вечер. Но иногда это очень выручает.

Есть несколько добавок, которые делают ловушки еще убойнее. Сахар — запускает брожение, запах становится резче. Дрожжи — дают тот же эффект. Вообще подходит любая кисломолочка: простокваша, ряженка, даже прокисшее молоко, которое жалко вылить.

Только не оставляйте ловушки под открытым солнцем. Высохший кефир перестает пахнуть. Ставьте все вечером, а утром собирайте улов. Меняйте приманку каждые два-три дня. Если кефир засох или сгнил окончательно, запах становится уже не привлекающим, а отпугивающим. И никогда не кидайте пойманных слизней в компостную кучу. Они там прекрасно выживут и размножатся. Собирайте их в ведро с соленой водой или мыльным раствором — так они погибают мгновенно. Можно, конечно, уносить их подальше от участка, но честно — проще утопить.

Как ранее писал «ГлагоL», слизни часто прячутся в сухих листьях и остатках растений. Чтобы этого избежать, не ленитесь, уберите их и очищать компостные кучи.