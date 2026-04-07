Фелинолог объяснил, стоит ли заводить в квартире гибридных кошек

У нас растет увлечение кошками гибридных пород. «Вечерняя Москва» обратилась к фелинологу Светлане Пономаревой, чтобы выяснить, стоит ли держать в квартире этих крупных и почти диких животных.

Знакомый психолог заметил забавную вещь: большинство людей относятся к кошкам с каким-то благоговением, и связано это, по его мнению, с тем, что они... на нас охотились. Мы для кошек много тысячелетий были едой, и потому не уважать, не замечать их мы не можем.

В последнее время интерес к диким животным зашел так далеко, что их пытаются одомашнивать. Держать дома льва или тигра, конечно, не выйдет, но вот сервалов пытаются. А сейчас еще скрещивают диких кошек с домашними. Спрос на таких питомцев есть, и довольно высокий.

Светлана Пономарева дома держит каракета — это экзотическая порода, получившаяся от скрещивания каракала с домашней кошкой.

С детства он постоянно был со мной в поездках, перелетах, автомобиле, на работе, — говорит собеседница. — Где бы я ни находилась, на какие бы выставки в разные города ни ездила, везде таскала Слоню с собой. Шутила, что это мой младенец, что я не имею права его оставить, иначе он одичает. Я его обожаю. Мы с ним болтаем, обнимаемся, он меня целует, вылизывает ушки. Но проблем с ним — море! Не планировала заниматься разведением, а брала его как компаньона. Сейчас просто говорю: «Милый мой. Я уже старая женщина, мне хочется спать в чистой кровати и не начинать утро с мытья холодильника».

По словам собеседницы, разрушениями ее питомец занимается с того самого момента, как появился в квартире. Вошел в дом и сразу снес несколько стульев. Собеседница шутит: человек, не знающий кошек, будет пытаться воспитывать своего питомца как собаку. А у них разум устроен иначе. У собаки мысли: «Меня любят, за мной ухаживают, значит, этот человек — Бог». Кошка уверена: «Меня любят, за мной ухаживают, значит, я — Бог».

Любой кошак считает, что мы обязаны вокруг него носиться, — улыбается Пономарева. — Мы кожаные рабы, явившиеся на свет, чтобы его обслужить. Человек в общении с кошкой должен занять свое место и ставить определенные рамки, потому что ломать животное через силу или через угрозы и крики бесполезно. Кошки просто будут делать все по-своему, когда человека нет рядом. Они не мстительные. Всего лишь пытаются избавиться от любого раздражителя всеми возможными способами. Вот этому коту комфортно есть в определенное время, он пойдет и съест мясо вместе с холодильником. Резинки на холодильнике и морозильной камере меняются как минимум раз в год.

Гибриды крупнее, чем домашние кошки, и живут дольше. А еще они могут вскрывать шкафы, мешки с сухим кормом….

По интеллекту это как человек лет пяти-шести, который способен просчитывать действия и выполнять достаточно сложные маневры, — описывает своего подопечного Светлана. — Вредительства от каракета больше, чем от обычной кошки, которая раза три попытается запрыгнуть на шкаф, не сможет и плюнет. Ругаться на него и показывать, кто в доме хозяин, иногда необходимо. Особенно когда он учиняет драки. В ответ на ругань Слоня ложится в угол, прижимается и шипит. Задача моя в такой ситуации нажать ему на лоб сверху, прижать к земле. Веником или шваброй. Котик смиряется и говорит: «Да, ты вожак, все тебе прощаю».

Гибриды можно создавать только между близкими видами. Невозможно бульдога скрестить с носорогом, у них разные генотипы. Гибриды крупнее, чем исходные родительские виды. Они более инфантильные по поведению, менее агрессивные. Однако они сохраняют дикое поведение на протяжении всей своей жизни.

Если ты животное растишь больше двух лет, не спуская с ручек, обучаешь, то оно будет социальным, — продолжает Пономарева. — Но если его купили, поиграли две недели, а потом бросили на домработницу, получится одичавший Маугли, с которым жить в одном помещении практически невозможно. У меня были знакомые, у которых жил манул. Он не давал детям зайти на кухню, в туалет. Кот слушал только хозяина, который приезжал из экспедиции раз в два месяца и его «строил». На какое-то время этого хватало, а потом все начиналось по новой.

Профессиональный заводчик кошек Светлана Пономарева в прошлом занималась разведением сервалов, но отказалась от этого по этической причине.

Общение с дураками заставило отказаться от гибридов. Много лет отношение к кошам было: «Дайте мне 100 рублей, и я вам десяток таких принесу». Народ не воспринимал кошку как возможное приобретение. И многие до сих пор не видят в ней серьезное животное, тем более хищника, которым она является.

Чаузи

Следующий вариант гибридов — порода чаузи: камышовый кот плюс абиссинская кошка. Зрелищные в первой генерации, крупные и самые адекватные из всех гибридов.

Саванна

Самый дорогой и раскрученный проект — это саванна: сервал плюс крапчатый домашний кот.

Бенгальская кошка

Бенгальская порода создана гибридизацией домашней кошки с азиатской леопардовой. Любой бенгал сегодня — немножко гибрид, поэтому он в любом случае будет с прибабахом, и не каждый может эту породу содержать. Слишком уж эти животные энергичные.

Каракет

Каракет — это гибрид каракала и домашней кошки. По сравнению с чаузи на несколько порядков более зрелищная зверюга. Она крупнее, у нее большие уши с кисточками. Лапы более высокие. Цены тоже внушительные — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

