Ветеринар предупредил об опасных продуктах для питомцев

Кошкам и собакам не следует давать жирную, жареную и копченую пищу, поскольку она может поспособствовать развитию тяжелых заболеваний. Об этом в интервью Анастасия Костикова.

«Домашним животным категорически нельзя давать "со стола" жирную, жареную или копченую пищу, например, сало или жаркое из свинины, а также остатки соусов. Все это приводит к острому панкреатиту у питомцев», — сообщила она.

Животным также не следует давать лук, чеснок, изюм, виноград, орехи, шоколад, сырое тесто и соленую пищу. Особую опасность представляют трубчатые и вареные кости — они раскалываются на острые осколки и могут вызвать перитонит.

