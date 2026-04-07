Эксперт объяснил, как отличить дешевую подделку от свечи ручной работы

Внешний вид свечи, а именно цвет и детали, поможет отличить дешевую подделку от ручной работы. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель бренда свечей и создатель продуктов A few Moments Анастасия Галанина.

© Freepik

«На самом деле ситуация не такая однозначная, ведь и ручная работа может быть не лучшего качества. Однако первое, что я бы сказала сразу: внешний вид. Обращайте внимание на цвет продукта, основание свечи, детали по корпусу (швы). Если есть возможность, то потрогайте свечу, нравится ли она вам на ощупь, не оставляет ли жирный налет на руке и не выглядит ли "пластмассовой"», — заявила эксперт.

Галанина отметила, что после осмотра внешнего вида свечи можно изучить состав. По ее словам, также важно посмотреть упаковку, поскольку мастера ручной работы уделяют ей особое внимание.

Эксперт также рассказала, что локальные производства свечей ручной работы достаточно экологичны, однако все всегда зависит от выбора материалов, технологии производства и самой упаковки товара.

Кроме того, Галанина заявила, что у свечей ручной работы не всегда бывает особенный аромат.

«Создается такое впечатление, если вы покупаете свечу ручной работы из натуральных материалов: пчелиный воск, соевый воск, оливковый воск. Однако это еле уловимый аромат материала (кроме натурального пчелиного), и он не ароматизирует пространство. Если вы покупаете ароматическую свечу, то, конечно, она должна пахнуть и наполнять пространство ароматом при горении», — отметила эксперт.

Галанина объяснила, что качество аромата (насыщенность, распространение) напрямую зависит от качества материалов и соблюдения технологических нюансов производства. По ее словам, также важным условием является вид: если важен аромат и его насыщенность и продолжительность, то лучше сделать выбор в пользу ароматической свечи в таре.

Бренд выпустил специальную тематическую свечу к премьере фильма ТНТ «Королек моей любви». Свеча ручной работы была выполнена в форме хурмы — в честь имени вымышленного города, где разворачивается действие картины.