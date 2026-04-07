Как вписать акцентные свечи в минималистичный интерьер

Для квартиры в стиле минимализм подойдут акцентные свечи. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель бренда свечей и создатель продуктов A few Moments Анастасия Галанина.

© Freepik

«Добавление в стиль минимализма решается очень легко — выбираем акцентные свечи, можно яркие по цвету, можно сложные по форме, и встраиваем их в нашу квартиру. Пусть вначале это будут единичные экземпляры, и вы постепенно придете к балансу, который вам нравится», — заявила эксперт.

Галанина отметила, что направление тренда меняется и сейчас люди активно перестроились на более акцентные интерьеры. По ее словам, особой популярностью пользуется дофаминовый интерьер, в который можно добавить большое количество акцентных деталей декора.

Эксперт также обратила внимание, что люди стали использовать свечи для того, чтобы настроиться на романтический лад, призвать расслабляющую атмосферу, погрузиться в размышления или поднять себе настроение в праздничный день или просто так.