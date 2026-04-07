Биологи наконец объяснили, почему кошки не доедают еду в миске

Каждый владелец кошки знаком с ситуацией: питомец с энтузиазмом подбегает к миске, съедает пару кусочков и уходит, оставив порцию почти нетронутой. Ранее это списывали на капризный характер или естественную привычку хищников питаться часто, но помалу. Однако японские ученые из Университета Ивате обнаружили гораздо более тонкий механизм, управляющий кошачьим аппетитом. Результаты исследования, опубликованные в журнале Physiology & Behavior, доказывают: кошки перестают есть не потому, что насытились, а потому, что их нос «устал» от запаха.

Когда нос говорит «хватит»

Группа под руководством профессора Масао Миядзаки провела серию экспериментов, чтобы понять, что именно снижает мотивацию кошек к еде.

Выяснилось, что если кошке раз за разом предлагать один и тот же корм, объем съеденного неуклонно падает с каждым новым циклом. Но стоит только сменить вид корма, как аппетит возвращается к исходному уровню. Самым удивительным стало то, что этот эффект «перезагрузки» аппетита срабатывал даже тогда, когда новый корм был объективно менее качественным, чем предыдущий. Ключевым фактором оказалась именно новизна.

Магия аромата

Чтобы окончательно подтвердить роль обоняния, ученые пошли на хитрость. В одном из опытов они не меняли сам корм, а просто вводили в помещение запах другой еды в перерывах между кормлениями. Этого оказалось достаточно, чтобы кошки снова начинали есть с прежним аппетитом.

Напротив, если запах того же корма присутствовал в воздухе постоянно, кошки съедали значительно меньше. Этот процесс называется сенсорным привыканием (габитуацией): нос кошки быстро адаптируется к повторяющемуся стимулу, мозг перестает воспринимать его как нечто ценное, и пищевой интерес угасает.

Практическая польза для владельцев

Профессор Миядзаки отмечает, что это открытие — первое экспериментальное доказательство того, что именно обоняние регулирует дробное питание кошек. Понимание этого механизма дает важные инструменты для ветеринарии и ухода за питомцами:

для привередливых кошек: иногда достаточно сменить не рацион, а интенсивность или тип аромата, чтобы вернуть интерес к еде;

для больных и пожилых животных: стимуляция аппетита через новые запахи может стать критически важной для поддержания сил организма;

для производителей кормов: исследование открывает путь к созданию кормов с вариативными ароматами, которые помогут поддерживать стабильный аппетит у питомцев.

Таким образом, кошачья «привередливость» — это не черта характера, а сложная биологическая адаптация. Мозг хищника запрограммирован реагировать на сенсорную новизну, что в дикой природе помогало предкам домашних кошек искать разнообразную добычу и избегать дефицита питательных веществ.