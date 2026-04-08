Эксперт объяснил, какой полив вреден для домашних цветов

Качество воды напрямую влияет на то, как растение растет и усваивает питательные вещества, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала россиянам, какой полив вреден для домашних цветов и какой лучше всего использовать.

В большинстве регионов России вода из-под крана жесткая, отметила Золотарева. В ней много солей кальция и магния, уточнила она.

«При регулярном поливе жесткой водой эти соли накапливаются в почве. Кислотность почвы постепенно смещается в щелочную сторону, и железо с марганцем переходят в формы, которые растение не может усвоить. Это отражается в виде пожелтения листьев между жилками и замедления роста растений, даже при регулярном внесении удобрений», — сообщила биотехнолог.

Если наливать воду из-под крана сразу в горшок, корни растения также могут контактировать с химически активным веществом — остаточным хлором, который используют для обеззараживания водопроводной воды, указала эксперт. Это окислитель, способный воздействовать на клетки корневой ткани и почвенную микрофлору, объяснила собеседница «Ленты.ру».

По словам Золотаревой, при разовом поливе выраженных последствий не возникает, но при регулярном контакте повышается нагрузка на корневую систему и снижается активность микроорганизмов, участвующих в разложении органики и образовании доступных форм питания.

«Поэтому для большинства комнатных растений для полива лучше всего подходит вода комнатной температуры, которая отстояла в открытой емкости в течение не менее 12-24 часов. За это время часть хлора испаряется, температура выравнивается, и полив не вызовет дополнительного стресса у корневой системы», — Мария Золотарева, биотехнолог

Если в квартире очень жесткая вода и на поверхности грунта быстро появляется солевой налет, специалист рекомендовала подключить фильтр или смешивать водопроводную воду с фильтрованной. Это позволяет снизить концентрацию солей в воде и риск их накопления в почве, пояснила она.

«Особенно чувствительны к жесткости воды орхидеи, азалии и папоротники, у которых тонкие корни, более чувствительные к изменению кислотности почвы», — обратила внимание собеседница «Ленты.ру».

Она добавила, что кипячение воды перед поливом частично осаждает соли жесткости, но полностью не устраняет проблему. Если задача — уменьшить минерализацию, эффективнее фильтрация или периодическое промывание грунта мягкой водой большим объемом, чтобы вывести излишки солей из субстрата, заключила биотехнолог.

