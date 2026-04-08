Как впустить весну в квартиру: три быстрых способа обновить декор без ремонта

Переход от зимы к теплому сезону дается нашему организму достаточно сложно. Чтобы помочь себе перестроиться, важно не только обновить гардероб, но и освежить пространство вокруг. Хорошая новость в том, что для этого не нужно затевать ремонт — достаточно пары простых, но эффективных шагов, чтобы впустить весну в ваш дом. Как это сделать, рассказала основатель студии дизайна Алена Крайчинская.

1. Легкий текстиль вместо зимнего

Первое, что стоит сделать, — убрать тяжелый зимний текстиль.

«Темные плотные шторы, массивные пледы, бархатные подушки — все это ассоциируется с уютом холодных месяцев, но весной эти элементы только утяжеляют интерьер», — советует эксперт.

Что можно сделать:

Замените шторы. Вместо плотных зимних портьер выберите легкие занавески из прозрачного тюля или льна. Если в спальне необходима защита от света, используйте blackout-шторы, но в светлых оттенках: кремовом, пастельно-голубом или нежно-зеленом.

Добавьте узоры. Весна — это цветы, геометрия, мелкий орнамент. Подберите текстиль с такими мотивами, чтобы добавить интерьеру легкость и свежесть.

Смените пледы и подушки. Вместо шерстяных пледов и бархатных подушек используйте хлопковые или льняные варианты в светлых и ярких тонах.

Результат: легкий текстиль создаст ощущение воздушности и света, помогая вашему дому расцвести.

2. Цветы и зелень: оживите пространство

Весна без цветов — это как утро без кофе. Живые растения и свежие букеты не только украшают интерьер, но и наполняют его ароматом и энергией.

Что можно сделать:

Веточки с прогулки. Принесите домой ветки с первыми почками. Когда листочки начнут распускаться, вы почувствуете, как весна буквально входит в ваш дом.

Свежие цветы. Купите тюльпаны, нарциссы или гиацинты. Они продаются практически везде, от цветочных магазинов до супермаркетов. Поставьте их в красивые вазы, чтобы сделать интерьер более живым.

Растения в горшках. Если нет возможности покупать свежие цветы часто, выбирайте растения в горшках. Первоцветы, такие как крокусы, примулы или миниатюрные нарциссы, станут отличным решением.

Результат: цветы добавляют интерьеру свежесть, а их аромат помогает создать весеннее настроение.

3. Расхламление: вдохните новую энергию

Весна — идеальное время для генеральной уборки. Алена:

«Разобрав пространство, вы не только освободите место для новых идей, но и почувствуете, как уходит зимняя тяжесть».

Что можно сделать:

Разберите полки и шкафы. Уберите все ненужное: старые вещи, которые давно не используются, и мелочи, которые только пылятся. Не выбрасывайте — отдайте нуждающимся или продайте на онлайн-платформах.

Обновите гардероб. Сложите зимнюю одежду в дальние полки, а весенние вещи разместите ближе. Это поможет вам быстрее влиться в новый сезон.

Достаньте что-то новое. Весна — отличное время, чтобы оживить интерьер. Например, достаньте забытый чайный или кофейный сервиз, который вам подарили, но вы им не пользовались. Или купите новый, который будет радовать глаз и поднимать настроение каждый день.

Результат: свободное пространство и порядок в доме создадут ощущение свежести и обновления, а новые детали добавят интерьеру изюминку.

«Весеннее обновление дома — это не только про украшение, но и про заботу о себе. Легкий текстиль, цветы и расхламление помогут вам впустить в дом свежую энергию, а вместе с ней и хорошее настроение», — добавляет Алена.

Не бойтесь экспериментировать: добавьте ярких красок, освободите пространство и позвольте весне поселиться в вашем доме. Ведь весна — это время перемен, и начать их можно прямо сейчас с вашего интерьера.