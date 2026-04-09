Маркет для животных будет открыт на мероприятии «Моспитомец х Четвероногий друг»

На мероприятии «Моспитомец х Четвероногий друг» в рамках фестиваля «Пасхальный дар» откроется модный маркет для домашних животных. Приобрести игрушки, амуницию, корма и другие товары отечественных брендов можно будет на площадке на Тверском бульваре с 16 по 19 апреля.

Благотворительные фонды «Лапа дружбы», «Котодетки», «Дарящие надежду», «Ника», «Вирта», «Сень сотен крыльев», «Дом», «Помощь бездомным и беспородным животным», «Динго», «Собаки, которые любят» и Международная ассоциация лаготто романьоло представят сувениры.

Покупая кружки, шоперы и сумки, футболки, блокноты, стикерпаки, свечи, брелоки и магниты, горожане смогут помочь животным, находящимся на попечении у волонтеров. На площадке бренда Companion можно будет приобрести удобные поводки, рулетки, шлейки, ошейники и другие аксессуары.

Компания Fosy привезет дождевики, попоны и водолазки из инновационных высококачественных материалов. Бренд Wag’n Tails представит банданы для собак, а также вещи для хозяев, например кепки и футболки с надписями Dog Mom и Dog Dad. Среди товаров производителя Lapa’s можно будет найти, например, комбинезоны для любой погоды.

Бренд Sobakamama Shop представит качественные и безопасные мягкие или каучуковые игрушки, интерактивные говорящие кнопки, складные поилки, лежанки и уходовую косметику: мыло, масло и сыворотки для шерсти, шампуни и кондиционеры против колтунов, а еще бальзамы для лап.

Сообщество «Хвост Ньюс» привезет лакомства для кошек и собак, игрушки, аксессуары и лежанки. А на стенде зоомагазина «Четыре лапы» можно будет найти все необходимое для комфорта питомца. Здесь горожанам предложат сухие и влажные корма, косметику, переноски, гигиенические товары и многое другое.

Представители салонов Liq Petbar и Happy Tails Club дадут советы по грумингу. Они расскажут, как проходит эта процедура и как она помогает сделать жизнь питомца более комфортной. Команда компании «Пряники & тортики от Александры Евсеевой» подготовила коллекцию пряников в виде кошачьих и собачьих лапок.

Бьюти-бренд Ольги Нечаевой Dlya Koji Da представит продукты для ухода за лицом и телом, бальзамы для губ, пенки и ароматное мыло. Авторские рецептуры с высокой концентрацией активных веществ помогут привести себя в порядок после долгой прогулки с собакой, передает официальный портал мэра Москвы.

