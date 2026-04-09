Ветеринар объяснил, как приучить питомца к поездкам и переноске

Чтобы питомец не нервничал в поездках и переноске, его лучше приучать к этому с раннего возраста. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветврач, эксперт компании-производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

«Лучше всего приучать к переноске и поездкам с раннего возраста. Тогда отношение к ним будет спокойное и даже положительное. Изначально же животные опасаются незнакомых замкнутых пространств, в которые их внезапно помещают. Особенно они относятся к ним негативно, если привыкли, что после переноски и автомобиля они попадают на неприятные процедуры», — заявила эксперт.

По ее словам, чтобы сформировать правильное отношение, нужно подкреплять питомца положительно.

«Например, после переноски давать животному угощение или играть с ним. Так вы создадите позитивные ассоциации, и питомец будет относиться терпимее. То же самое касается поездок на автомобиле – если после них ждет прогулка или дача, то животное не будет бояться», — рекомендовала Фроленко.

Ветеринар обратила внимание, что переноска обязательно должна быть по размеру: животное должно легко поворачиваться в ней и желательно иметь возможность стоять на четырех лапах.

Фроленко также посоветовала оставлять оставлять переноску открытой на несколько дней или даже на неделю перед поездкой, чтобы питомец мог ее изучить и не боялся.

«Идеально, если он зайдет в нее и подремлет. Положите в нее лакомство или игрушку, чтобы заинтересовать и показать, что переноска не опасна. Никогда насильно не заталкивайте и не заставляйте в ней находиться», — объяснила эксперт.

Ветеринар рекомендовала хвалить питомца каждый раз, когда он заходит в переноску, а затем угощать.

«Ненадолго закрывайте дверцу и поднимайте переноску, можно немного походить с ней по квартире. Общайтесь с питомцем спокойным голосом, ни в коем случае не ругайте его, если он начнет вести себя беспокойно. Обычно процесс знакомства с переноской занимает до двух недель, если у питомца изначально нет негативного опыта», — отметила Фроленко.

Чтобы сформировалось хорошее отношение к переноске, эксперт посоветовала регулярно использовать ее даже при коротких поездках.