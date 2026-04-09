Как успокоить питомца при длительных поездках

Чтобы питомцу было комфортно при длительной поездке, нужно накрыть его переноску домашним пледом. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветврач, эксперт компании-производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

«При поездках на машине не включайте громко музыку, а переноску накройте домашним пледом. Накрывать стоит и в аэропорту, самолете или поезде — правило универсальное. Приглушенный свет и знакомый запах действуют расслабляюще, поэтому положите любимую игрушку, чтобы отвлечь питомца», — заявила эксперт.

Фроленко заявила, что к переноске питомца следует приучить заранее. Она посоветовала поставить ее в комнате, положить туда матрасик, организовав уютное спальное место. По словам ветеринара, тогда нахождение в переноске не будет вызывать у питомца дополнительного стресса.

Эксперт посоветовала также отрегулировать температуру.

«В автомобиле не должно быть слишком жарко или холодно. Перегрев приведет к тошноте, повышенному слюноотделению и затрудненному дыханию, а сквозняк может вызвать переохлаждение. Если едете в купе, особенно летом, возьмите с собой мини-вентилятор. Он поможет чуть снизить температуру воздуха. Дополнительно можно смочить прохладной водой лапы, живот, подмышки и уши», — заявила ветеринар.

По ее словам, по возможности стоит выкупить все купе, чтобы питомец не нервничал из-за незнакомых людей.

«Также огородите его от внимания и чрезмерного общения в аэропорту. Новые знакомства часто вызывают перевозбуждение и стресс. Старайтесь не оставлять питомца надолго одного. Ему будет спокойнее, если хозяин большую часть времени будет рядом», — рекомендовала Фроленко.

Ветеринар заявила, что в любых поездках нужно вести себя уравновешенно.

«Питомцы всегда считывают настроение хозяев, и когда вы нервничаете и повышаете голос, это увеличивает стресс», — объяснила она.

По словам эксперта, если все эти методы не помогли, и животное все равно ведет себя беспокойно, нужно воспользоваться успокаивающими средствами. Фроленко рекомендовала заранее проконсультироваться с ветеринаром, какие из них подойдут питомцу.