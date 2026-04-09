Как выбрать отель для отдыха с питомцем

Перед бронированием номера в отеле для отдыха с питомцем, необходимо узнать о депозите. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветврач, эксперт компании-производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

«При поиске отеля используйте фильтр «можно с животными». Однако не бронируйте его до тех пор, пока не переговорите с администратором. Уточните, до какого веса и размера питомцев принимают; сколько нужно доплатить, требуется ли депозит. Только убедившись, что условия подходят, бронируйте номер», — заявила эксперт.

Фроленко предупредила, что не стоит пренебрегать этими правилами, поскольку во многих отелях готовы принять животных только весом до 7 кг, и не всегда эта информация указывается на сайте.

Она рекомендовала перед поездкой проверить все документы: в ветпаспорте должны стоять отметки об обработке от паразитов и о своевременной вакцинации, особенно от бешенства.

«Если вы сделали прививки за пару дней до заселения, отель может отказать. Также тщательно изучите правила, если везете питомца за границу. Требования при заселении могут быть строже», — предупредила ветеринар.

При выборе отеля для отдыха с питомцем она посоветовала обратить внимание на территорию.

«Лучше всего, если она большая и огороженная, для выгула питомцев есть отдельное место, а вокруг нет шумной дороги. Изучите ограничения: в каких местах отеля можно находиться с животными, а в каких нельзя. Это поможет спланировать отдых и сэкономит нервы. Идеально, если для гостей с питомцами есть специальные номера с отдельным входом. Так будет комфортнее и вам, и другим постояльцам», — заявила Фроленко.

По ее словам, вместо того, чтобы ориентироваться на звезды и отзывы на сайте отеля, нужно изучить мнение гостей на независимых площадках.

«Посмотрите реальные фотографии отеля от других хозяев, чтобы сформировать реалистичное представление. Лучше — при выборе отеля посоветуйтесь со знакомыми, которые тоже путешествуют с животными», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что для любого питомца поездка и смена обстановки — это стресс. По словам ветеринара, важно выбрать отель, где учитывают потребности животного: есть зона для выгула, понятные правила проживания и спокойная атмосфера.