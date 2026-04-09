Эксперт объяснил, как путешествовать с животными на авто

Перед поездкой стоит посетить ветеринара, заказать адресник и подготовить все для безопасной перевозки, в том числе собрать аптечку. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты компании-производителя натуральных кормов SUPERPET.

«Обязательное условие путешествия питомцев — крепкое здоровье и своевременная вакцинация. Перед поездкой посетите ветврача и проверьте состояние животного. Убедитесь, что прививки и обработка от паразитов прошли своевременно», — рассказали специалисты.

Они также посоветовали взять аптечку с собой.

«В ней должны быть антисептики, стерильные салфетки и бинты, кровоостанавливающая губка, антигистаминный препарат, средство от укачивания, энтеросорбенты и крем для лап, который защитит подушечки от острых камней и горячего песка. Если питомец ведет себя в дороге беспокойно, возьмите с собой успокаивающие капли на растительной основе, которые порекомендует ветеринар. Также заранее составьте «карту» ветклиник, которые будут встречаться вам по пути», — добавили эксперты.

По их словам, важно заранее озаботиться питанием питомца в дороге.

«При натуральном кормлении расфасуйте пищу по пакетикам и положите в мини-холодильник. Обсудите с ветеринаром альтернативное питание в поездке, если кормить натурально не получится. Перед самой поездкой желательно не давать пищу», — рассказали они.

Эксперты отметили, что важно отследить ошейник на шее и насколько комфортно животное двигается по машине.

«Обязательно повесьте на ошейник адресник с вашим номером телефона. Не лишним будет добавить туда и gps-маячок, чтобы отследить питомца, если он потеряется в незнакомом месте. В машине животные не должны передвигаться свободно, это травмоопасно. Собаку можно зафиксировать в автогамаке или с помощью ремня-шлейки, кошек обычно оставляют в переноске. Питомцы не должны мешать обзору или отвлекать водителя. Положите плед с запахом дома и игрушку, это снизит стресс», — рекомендовали специалисты.

Они также отметили, что при расчете маршрута закладывайте время на остановки, лучше каждые 2-3 часа, чтобы размяться.

«Во время прогулок не отпускайте с поводка/шлейки, предлагайте свежую воду и гуляйте минимум 10–15 минут. Никогда не оставляйте питомца одного в машине, температура внутри быстро поднимается при любой погоде. Наблюдайте за состоянием питомца в поездке: если он тяжело дышит, его тошнит или сильно текут слюни —лучше сделать остановку и предложить воду. Продолжайте путь только после стабилизации состояния», — отметили эксперты.

И в заключение они призвали заранее забронировать отели, в которых возможно размещение с животными.