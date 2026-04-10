Ветврач рассказал, чем опасны укусы клещей для питомцев и как их защитить

С приходом тепла начался сезон активности клещей. Эти паразиты опасны не только для людей, но и для собак, кошек. Клещи переносят инфекции, среди которых особенно опасны бабезиоз и пироплазмоз — без своевременной помощи питомец может умереть. Именно поэтому регулярная обработка собаки и кошки после прогулок — не формальность, а базовая мера безопасности в теплый сезон. Как правильно ухаживать за питомцем, "Российской газете" рассказала ветеринарный врач, эксперт "Валта Пет Продактс" Таисия Ильина.

Почему клещи опасны даже при коротких прогулках

Клещи обитают не только в лесу. Их можно встретить в городских парках, на газонах, вдоль дорожек и даже во дворах с высокой травой. Дачный участок, даже если вы стрижете газон и убираете старую траву, тоже остается рискованным местом. Клещи не прыгают с деревьев, они обитают на траве, кустарниках и цепляются за шерсть, когда собака проходит мимо.

Даже короткая прогулка рядом с домом не исключает риск. Особенно если речь идет о местах, где есть кустарники, некошеная трава или тень и влажность. Поэтому защита нужна не только для выездов на природу, но и в повседневной жизни.

Как работает защита и почему важна регулярность

Современные лекарственные средства — это самый надежный способ уберечь питомца от клещей. Варианты разные: это могут быть таблетки, капли на холку или специальные ошейники. Они действуют по-разному, но задача у них одна — сделать так, чтобы клещ не успел заразить питомца. Подбирать средство лучше вместе с ветеринарным врачом — с учетом веса, возраста и образа жизни питомца.

Таблетки удобны тем, что действуют изнутри, в отличие от средств внешнего воздействия, которые могут смываться водой, например, во время дождя или если собака решила искупаться.

Обращайте внимание: у каждого средства есть срок действия, и его важно соблюдать. Пропуски или нерегулярное применение снижают защиту.

Высокая трава и кусты — зона повышенного риска

Клещи чаще всего находятся на уровне, где проходит тело питомца. Это невысокая трава, кустарники вдоль дорожек. Выгуливать собаку исключительно на асфальтированных дорожках и площадках, полностью исключая контакт с природой, конечно, не нужно, но стоит внимательнее прокладывать маршруты. Если есть возможность, лучше выбирать более открытые пространства и избегать участков с густой растительностью, особенно во время пиковой активности клещей. Специалисты выделяют два таких периода: с конца апреля по июль, и в августе-начале сентября. Но, конечно, правильнее будет соблюдать предосторожности все теплое время года.

Главное правило — после прогулки уделите чуть больше внимания осмотру животного, сделайте это тщательно.

Осмотр после прогулки — простая привычка, которая работает

Даже если вы используете для профилактики препараты, все равно важно регулярно осматривать собаку. Это — единственный способ заметить клеща и удалить его еще до того, как он успеет присосаться и причинить вред.

Особое внимание стоит уделять зонам с тонкой кожей и хорошим кровоснабжением: уши, шея, подмышки, область паха, пространство между пальцами. У длинношерстных собак осмотр может быть чуть сложнее, но именно для них он особенно важен.

Что делать, если клещ обнаружен

Снимать клеща самостоятельно без подготовки нежелательно. Оптимально — обратиться в ветеринарную клинику, где его аккуратно удалят и при необходимости смогут оценить риски.

Если такой возможности нет, используют специальные приспособления — клещевыдергиватели или клещевыкручиватели. С их помощью клеща можно удалить аккуратно, не повреждая его и не оставляя части в коже.

После удаления важно наблюдать за состоянием собаки и при любых изменениях не откладывать визит к врачу. Иногда симптомы появляются не сразу. Если после прогулок собака становится вялой, отказывается от еды, повышается температура или меняется поведение, лучше не откладывать консультацию.

Защита — это не одна мера, а система

Надежнее всего работает сочетание нескольких подходов: регулярная обработка, внимательный выбор мест для прогулки и осмотр после них. Ни одна мера по отдельности не дает полной гарантии, но вместе они значительно снижают риск. Со временем эти действия становятся привычкой и не требуют дополнительных усилий.

Важно помнить и о себе

Во время прогулок человек тоже находится в той же среде, что и собака. Клещи могут цепляться за одежду и незаметно попадать на кожу.

Чтобы снизить риск, лучше выбирать закрытую одежду: длинные рукава, брюки, закрытую обувь. После прогулки стоит осмотреть себя и при необходимости принять душ. Эти простые меры помогают защитить не только питомца, но и себя.