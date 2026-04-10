Как правильно организовать хранение в ванной

Грамотно организованное хранение в ванной комнате поможет не только поддерживать порядок, но и сделает пространство визуально чище, удобнее и уютнее. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер интерьера, основатель дизайн-студии «LiDesign» Марина Донковцева.

© Unsplash

«Первое правило — разделить вещи по категориям. Предметы для повседневного использования должны быть легко доступны. Зубную щетку, мыло, средство для умывания и крем разместите в навесном шкафчике, на полке у зеркала или в компактном органайзере на раковине. Всё, что используется реже, уберите в закрытые системы хранения», — рассказала эксперт.

Донковцева обратила внимание и на мебель под раковиной.

«Это одна из самых полезных зон, которая используется неэффективно. Встроенные выдвижные ящики, корзины или контейнеры позволяют удобно хранить бытовую химию, запас туалетной бумаги, губки и салфетки. Чтобы пространство не превратилось в хаотичный склад, подписывайте емкости и используйте разделители», — посоветовала дизайнер.

По ее словам, если ванная небольшая, стоит задействовать вертикальное пространство.

«Высокие узкие шкафы-пеналы, полки над инсталляцией или системой унитаза, настенные модули помогут увеличить объем хранения без ущерба для свободного прохода. Лучше выбирать закрытые фасады. Они создают визуальный порядок и защищают вещи от влаги и пыли», — добавили она.

Донковцева заявила, что открытое хранение должно быть эстетичным и продуманным, чтобы избежать ощущения беспорядка. На полках красиво будут смотреться одинаковые флаконы, свернутые полотенца, стеклянные банки с ватными дисками или солью для ванны.

«Для удобства повседневного использования стоит организовать хранение по принципу сценариев. Всё для утреннего ухода разместить в одном ящике, банные принадлежности — в другом, а средства для уборки — отдельно. Такой подход экономит время и делает пространство логичным», — заявила эксперт.

Дизайнер отметила также необходимость учитывать особенности самой ванной комнаты: высокую влажность, перепады температуры и ограниченную вентиляцию.

«Выбирайте влагостойкие материалы, пластиковые или металлические контейнеры, корзины с хорошей циркуляцией воздуха, а также мебель с качественным покрытием. Предусмотрите встроенный холодильник для уходовой косметики», — объяснила специалист.

Основатель дизайн-студии призвала не стремиться уместить в ванной все.