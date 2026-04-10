Перечислены ошибки, которые испортят даже дорогой ремонт

Высокий бюджет не гарантирует стильный интерьер: пространство легко испортить ошибками в планировке, освещении, подборе материалов и деталей. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер интерьера, основатель дизайн-студии «LiDesign» Марина Донковцева.

«Один центральный светильник в комнате давно не работает как полноценное решение. Свет должен быть многоуровневым: основным, акцентным и декоративным. Именно сценарии освещения создают глубину, уют и подчеркивают достоинства интерьера. Без этого даже премиальные материалы выглядят плоско и холодно», — объяснила дизайнер.

По словам специалиста, одна из самых частых ошибок — отсутствие общей концепции.

«Когда интерьер собирается по принципу "мне нравится это кресло, эта плитка и вот такая люстра", пространство теряет целостность. Даже очень качественные и дорогие предметы начинают спорить друг с другом. Интерьер должен быть выстроен вокруг единой идеи: цвета, фактур, пропорций и настроения», — подчеркнула эксперт.

Она также добавила, что интерьер портит экономия на планировке и эргономике.

«Красивое решение, в котором неудобно жить, быстро разочаровывает. Слишком узкие проходы, непродуманные места хранения, неверно расположенные розетки, двери, которые конфликтуют друг с другом, — все это нарушает гармонию», — заявила Донковцева.

Кроме того, по ее словам, интерьер часто удешевляет переизбыток декоративных приемов.

«Лепнина, золото, сложные формы, много разных текстур и активных принтов одновременно редко работают на элегантность. Дорогой интерьер — это, прежде всего, чувство меры. Лучше выбрать несколько выразительных акцентов, чем пытаться показать статус через избыточность», — объяснила она.

Дизайнер призвала не делать ошибки с использованием материалов.

«Важно не только купить дорогую отделку, но и грамотно ее сочетать. Например, теплое дерево, холодный мрамор, глянцевые поверхности и сложный текстиль должны дополнять друг друга, а не создавать ощущение случайного набора. Также критично качество исполнения: неровные швы, неаккуратные стыки, плохо установленный плинтус моментально снижают впечатление от ремонта», — отметила Донковцева.

В заключение эксперт сказала, что игнорирование масштаба испортит любой интерьер.