Что нужно успеть сделать на даче до начала сезона

Кажется, что дачный сезон начинается, когда становится тепло, распускаются почки и можно наконец выйти на участок в кроксах и футболке. На самом деле все важное происходит гораздо раньше.

© РИА Новости

Апрель и май — месяцы, когда сад показывает свои слабые места и у вас есть шанс спокойно подготовиться к летнему сезону никуда не спеша. Сейчас можно увидеть то, что летом скроется под листвой, и заложить основу будущего урожая и аккуратного участка.

Осмотрите деревья и кустарники и сразу наведите порядок

Ранняя весна — лучшее время для оценки состояния растений. Пока нет листвы, хорошо видно, какие ветки сломались под снегом, что подмерзло, где кусты просто потеряли форму. Все поврежденные и подозрительные части нужно удалить сразу, не откладывая на потом. Это поможет растениям направить силы на рост, а не на восстановление лишнего.

Защитите хвойные от весеннего солнца

Хвойные растения особенно уязвимы в начале весны. Солнце уже достаточно активно, корни все еще находятся в холодной земле и не могут полноценно снабжать растение влагой. В результате хвоя начинает сохнуть и желтеть. Чтобы этого избежать, растения стоит притенить. Подойдут укрывные материалы или мешковина. Дополнительно можно уменьшить отражение света от снега (если он еще не растаял), рассыпав вокруг ствола золу. Когда температура стабилизируется, полезно пролить почву теплой водой, чтобы быстрее запустить работу корней, и очистить растения от старой хвои, в которой могли перезимовать вредители.

Проверьте укрытые на зиму растения

Многие декоративные культуры проводят зиму под укрытием, и весной важно не пропустить момент, когда им начинает не хватать воздуха. Под солнечными лучами внутри может скапливаться влага, ветки начнут деформироваться под давлением материала. Полностью снимать защиту рано, но приоткрыть ее стоит. Проветривание поможет растениям адаптироваться к температуре и свету без стресса и снизит риск выпревания.

Обработайте сад до пробуждения почек

Период, когда почки еще не раскрылись, идеально подходит для профилактической обработки. В это время можно уничтожить вредителей, которые зимовали в коре, трещинах и у основания стволов, а также снизить риск грибковых заболеваний. Важно уделить внимание не только ветвям, но и нижней части ствола и почве рядом с ним — именно там часто скрываются личинки. Работы стоит проводить в безветренную погоду при стабильной плюсовой температуре.

Используйте снег с пользой

Пока на участке еще лежит снег, он может стать ценным ресурсом. Если занести его в теплицу, он будет постепенно таять и равномерно увлажнять почву. Это создаст хороший запас влаги, который пригодится в первые недели после посадок. Тот же принцип работает и с емкостями для воды. Наполненные снегом бочки к моменту начала работ дадут мягкую, отстоянную воду комфортной температуры. Это особенно важно, если нет доступа к теплому водоснабжению.

Проследите, как ведет себя вода на участке

Во время таяния снега участок буквально показывает все проблемы с дренажем. Видно, где образуются лужи, куда уходит вода и какие зоны превращаются в грязь. Эта информация бесценна, потому что летом такие нюансы становятся незаметными. Лучше сразу зафиксировать проблемные места, чтобы позже спланировать дренаж или изменить уклон участка.

Оцените состояние дорожек и покрытий

После зимы часто проявляются дефекты дорожек: плитка может просесть, треснуть или сместиться. Сейчас важно не столько ремонтировать, сколько зафиксировать проблемные зоны. Часть покрытий может выровняться сама, когда почва подсохнет. Но если дефекты сохранятся, лучше заранее подготовиться к ремонту и закупить материалы до начала сезона, когда спрос резко вырастает.

Приведите в порядок мульчу

Зимой мульча часто смещается, размывается и теряет равномерность. Весной ее нужно распределить заново, чтобы она снова выполняла свои функции: удерживала влагу и защищала почву от сорняков. Не обязательно полностью обновлять слой. Часто достаточно аккуратно разровнять существующий материал и добавить немного свежего там, где он исчез.

Спланируйте изменения на участке

Ранняя весна — редкий момент, когда участок виден целиком. Нет густой зелени, ничего не отвлекает, и можно объективно оценить пространство. Это лучшее время, чтобы понять, где не хватает дорожки, где хочется посадить дерево или установить зону для отдыха. Все идеи стоит зафиксировать сразу, потому что летом внимание переключится на уход и текущие работы.

Проверьте инструменты и систему полива

До начала сезона важно привести в порядок весь инвентарь. Шланги и системы полива могли пострадать от замерзшей воды, поэтому их нужно внимательно осмотреть. Даже небольшие трещины позже приведут к серьезным проблемам. Не менее важно проверить аккумуляторные инструменты. Зарядите их заранее и убедитесь, что они держат заряд. Также стоит осмотреть ручной инструмент: за зиму черенки могли рассохнуться, а металл начать ржаветь.

Не забудьте про дом и постройки

После зимы внимание требует не только участок, но и сам дом. Крыша, фасад, окна и двери могут пострадать от влаги и перепадов температур. Даже если внешне все выглядит нормально, стоит проверить чердак и подвал на наличие сырости и плесени. Помещения нужно хорошо проветрить и просушить. Одновременно стоит убедиться, что работают коммуникации, электрика и водоснабжение. Чем раньше обнаружатся проблемы, тем проще их будет решить.