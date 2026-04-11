Перечислены преимущества приобретения породистой кошки

Знание происхождения даёт хозяину возможность заранее понять, каким питомец будет по характеру и внешне.

Беспородные животные более «непредсказуемы», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Галина Монахова.

«Порода нужна для предсказуемости внешнего вида выросшего котёнка. Вы точно знаете, в кого вырастет котёнок. Второе — предсказуемость характера. Если вам нужна спокойная кошка, то выбираете породу, которая спокойная, не требует постоянно развлечений, не требует внимания, домашняя по характеру. И все кошки вырастают именно такими. Предсказуемостью отличается породистое животное от беспородного. Если вы взяли во дворе котёночка, то вы не знаете, какой по характеру он вырастет. Есть совокупность факторов, которые отличают ту или иную породу по внешнему виду, характеру и здоровью».

Ранее Галина Монахова рекомендовала не покупать котёнка младше трёх месяцев. До этого момента животное должно находиться с матерью и приобретать необходимые навыки.