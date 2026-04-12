Как создать комфортные условия для хомяка

День хомяка отметят 12 апреля. Заводчица и владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина рассказала «Вечерней Москве» о правилах содержания этих милых домашних животных.

Хомячки — удивительные питомцы, но их благополучие зависит от того, насколько точно мы воссоздаем их природную среду обитания. Если вы хотите, чтобы ваш пушистый друг прожил долгую и здоровую жизнь, обратите внимание на ключевые аспекты содержания.

В дикой природе хомяки — настоящие инженеры-подземники, — рассказала Маргарита. — Большую часть времени они проводят в сложных системах туннелей. Поэтому возможность рыть норки — это не прихоть, а жизненная необходимость для их психологического комфорта. Чтобы хомяк мог построить настоящий туннель, который не развалится, слой наполнителя в жилище должен быть минимум 10 сантиметров. В идеале — еще глубже, чтобы питомец мог полностью скрыться под землей.

Выбор подстилки — вопрос жизни и смерти. Многие популярные виды наполнителя токсичны. Никогда не используйте опилки хвойных пород (сосна, ель). Они выделяют смолы и фенолы, которые вызывают у грызунов респираторные заболевания и аллергию. Безопасны только лиственные породы деревьев (ольха, осина, береза). Также отлично подходят бумажные наполнители — они мягкие, экологичные и держат форму нарытых хомяком ходов.

Размер жилья тоже важен, — продолжает собеседница. — Минимальная площадь дна — 60 на 40 см. Помните: хомяки — одиночки. Содержание вдвоем недопустимо и опасно для их жизни! Диаметр колеса должен быть для джунгариков — минимум 25 см (внутренний диаметр). Для сирийцев — минимум 28 см.

Многие привыкли видеть хомячков в тесных клетках. Но эти зверьки плохо видят высоту и часто падают, карабкаясь по прутьям, что приводит к переломам. Оптимальный вариант — пластиковый контейнер (от 130 литров). Важно, чтобы домик был с ровным дном.

