Какие инфекции чаще всего вызывают пневмонию у кошек и собак

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) выяснили, какие микробы чаще всего вызывают воспаление легких у домашних кошек и собак. Знание конкретного возбудителя позволяет ветеринару назначить именно тот антибиотик, который сработает, а не подбирать лечение наугад, – рассказали «Газете.Ru» в СПбГУВМ.

Пневмония у домашних животных — не редкость. Кошка или собака с воспалением легких выглядит вяло, дышит с трудом, отказывается от еды, у нее поднимается температура. Хозяева нередко списывают это на простуду и теряют время. Между тем без правильно подобранного антибиотика болезнь быстро прогрессирует, и счет может идти на дни.

Исследователи наблюдали 26 животных с пневмонией — 11 собак и 15 кошек, проходивших лечение в одной из петербургских ветеринарных клиник. Чтобы точно установить причину болезни, ученые взяли образцы непосредственно из легких каждого животного через специальную промывку дыхательных путей под седацией. Затем образцы исследовали с помощью ПЦР. Он позволяет обнаружить возбудителя болезни даже в очень малом количестве и с высокой точностью.

Выяснилось, что самая частая причина пневмонии у собак — микоплазмы. У кошек чаще встречался другой возбудитель — бордетелла, та самая бактерия, которая вызывает так называемый «кашель питомника». Её выявили у каждой пятой заболевшей кошки. Третий распространенный виновник пневмонии у обоих видов — пастерелла, бактерия, которая в норме живет в ротовой полости животных и становится опасной, когда иммунитет ослаблен.