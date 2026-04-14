Как «оживить» шаровый кран, если он перестал крутиться

Шаровый кран нужно периодически прокручивать — хотя бы раз в месяц полностью открывать и закрывать. Иначе со временем он может «прикипеть»: на холодной воде это часто происходит из-за налета, а в системах отопления — из-за окислов. Через 5-7 лет без движения кран может просто заклинить, уверяет автор канала «Блог самостройщика».

Если кран уже не поворачивается, главное — не пытаться с силой крутить ручку плоскогубцами. Пластиковая или силуминовая «бабочка» почти всегда ломается первой.

В большинстве случаев кран можно попытаться «оживить» без замены. Сначала аккуратно снимают ручку и слегка ослабляют прижимную гайку сальника — иногда после этого шток начинает двигаться, хотя может появиться небольшая течь. Дальше берут ключ и аккуратно, без рывков, начинают раскачивать шток из стороны в сторону, постепенно увеличивая амплитуду.

Резких усилий прилагать нельзя: внутри находится шар с пазом, и при сильном давлении его можно повредить, после чего кран уже не восстановить. Если все сделать аккуратно, кран обычно начинает двигаться уже за несколько минут. После этого гайку снова подтягивают — течь прекращается, и кран продолжает работать.

Важно учитывать качество изделия: дешевые тонкостенные краны могут треснуть при попытке «разработки», поэтому с ними нужно действовать особенно осторожно или вовсе не рисковать.

В большинстве случаев такой способ помогает вернуть кран к работе без замены, но если после процедуры он продолжает течь или не держит перекрытие, тогда уже потребуется установка нового.

Иногда при поломке крана оказывается, что вентиль перекрытия не работает или скрыт, и кран приходится менять прямо под давлением. «ГлагоL» рассказывал, как справиться с этим, не дожидаясь сантехника.