Найден простой способ избавиться от пятен косметики на одежде

Специалист по уборке и уходу за домом и автор книг на данную тему, блогерша Линси Кромби из Великобритании раскрыла простой способ избавиться от пятен косметики на одежде. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

© Freepik

По словам эксперта, оставшиеся от макияжа или искусственного загара загрязнения помогут удалить таблетки для чистки зубных протезов. На размещенных кадрах она показала, как после быстрого замачивания стирает покрытую пятнами белую футболку в воде с данным средством и в результате получает чистый наряд.

«Они не только отлично справляются со своей основной задачей, но и способны творить чудеса в быту. <...> Такой простой и доступный трюк! Эти таблетки теперь всегда есть в моем хозяйственном шкафчике», — указала Кромби.

