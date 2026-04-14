Эта слива не боится морозов: агроном раскрыла удачный сладкий сорт

Морозы, засуха и вредители ей нипочем – чем сорт "Волгоградская" покорил опытных садоводов по всей России.

Слива – это настоящий источник витаминов, органических кислот и полезных минералов. Сочные и душистые плоды хороши и прямо с дерева, и в заготовках – варенье, компоты и не только. Именно поэтому дачники и садоводы так охотно сажают эту культуру на участках.

Отдельно стоит присмотреться к сорту "Волгоградская", отмечает опытный агроном Ксения Давыдова. Этот вариант способен впечатлить даже тех, кого сложно удивить. Плоды у него крупные, обычно по 40–50 граммов, с ярко-желтой кожицей, густо покрытой темно-малиновым румянцем и легким налетом. Мякоть насыщенного оранжевого цвета, сочная, с гармоничным кисло-сладким вкусом, который получил оценку 4,5 балла.

Уже с пятилетнего дерева можно собрать примерно 50 кг урожая, а взрослые сливы нередко дают до 150 кг плодов. При этом первых слив можно дождаться уже на четвертый год после высадки.

Плюс ко всему, "Волгоградская" отлично переносит и засушливую погоду, и сильные морозы. Даже почки у этого сорта хорошо выдерживают холод. Болезни и вредители тоже беспокоят растение нечасто.