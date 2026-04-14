Какие огурцы посадить: десять урожайных и неприхотливых сортов

Огурцы — это, пожалуй, главный хит любого огорода. Ухаживать за ними несложно, урожая обычно гора, а в дело идет все: и в салат, и в засолку. Но чтобы не разочароваться в середине лета, начинать надо с правильных семян. Ведь именно от сорта зависит, завалит ли вас плодами или растения зачахнут от первой же погодной прихоти, уверяет автор канала «Азбука огородника».

Если нужен рекордсмен, присмотритесь к «Геркулесу». Этот гибрид — настоящий работяга: одинаково бодро растет и в теплице, и на грядке под небом. Болезни его почти не берут, а плодоносит он так долго, что при хорошем уходе с одного куста можно собрать до 15 кг огурцов.

Еще один любимчик огородников — «Аркадий». У него мощные корни и крепкий «скелет», так что плодоносит он стабильно и уверенно. Сами огурчики — загляденье: ровные цилиндры с хрустящей мякотью, созревают как раз вовремя.

Для тех, кто любит покрупнее, есть «Белый гигант». Его плоды вымахивают до 200-250 граммов, при этом урожайность всегда на высоте. Сорт живучий, не боится вредителей и хорошо чувствует себя в любых условиях.

Если ищете что-то проверенное и универсальное, берите «Аист» — он отлично хранится и не теряет вкуса. Для любителей засолки идеально подойдет «Чародей» со своими темно-зелеными плодами. А если важна стабильность и классический хруст, то ваш выбор — длинноплодный «Агат».

Не забываем и про старую добрую классику: «Зозуля» — это всегда сочные и крупные огурцы, которые легко переживут перевозку с дачи до дома. «Мелек» хорош тем, что подстраивается под любые условия и идет хоть в салат, хоть в банки. «Английский» сорт порадует тех, кто не любит ждать — он созревает рано и дает аккуратные тонкие плоды. А «Пепин» просто создан для тех, кто ценит плотную, ярко-зеленую и по-настоящему хрустящую структуру.

Конечно, выбирать стоит под свои задачи: одним подавай огурчик к столу прямо с грядки, другим — чтобы в банке не размяк. Но практика показывает: если угадать с сортом, даже на паре соток можно собрать такой урожай, что хватит и себе, и соседям.

Чтобы огурцы дали ранний и здоровый урожай, их начинают правильно «кормить» еще на этапе рассады: несколько подкормок формируют крепкие корни и устойчивость к стрессу, а пересадку растения переносят легче. Альтернативный способ — выращивание в полиэтиленовых мешках с компостом прямо в теплице, где почва быстрее прогревается и плоды появляются уже к середине июня, писал «ГлагоL».