Какие условия нужно создать для домашней крысы

День крысы отметили все крысоводы страны. «Вечерняя Москва» вместе с заводчиком питомника RatFriend Елизаветой Забегиной разбирали плюсы и минусы содержания таких домашних животных.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, крысы очень социальны и человека воспринимают как своего собрата. Так что если хочется взять домой питомца, который тянулся бы к рукам, проявлял бы к вам свою любовь, крыса — подходящий вариант.

— Это идеальный компаньон, требующий меньше усилий и ресурсов, чем, к примеру, собака. Они любят детей, не бывают агрессивными, — рассказала Забегина.

При этом главный их минус — короткий срок жизни, около двух-трех лет.

— Люди к ним привязываются, и потому тяжело таких друзей терять. А еще у крыс слабое здоровье, — добавила собеседница.

По одному крыс лучше не содержать. Одиночество негативно сказывается на их состоянии.

— Крысы любят контакт, общение, легко дрессируются. Считается, что интеллект у них даже выше, чем у кошек. Самое простое — научить крысу кружиться вокруг себя. Они быстро схватывают эту команду. После тренировок они также, к примеру, смогут проходить полосу препятствий, прыгать через кольца, проходить через трубы. Любители крыс за рубежом учат крыс кататься на машинках и даже играть в баскетбол.

Существует много разновидностей крыс.

— Имеются довольно редкие. Самые необычные — сильвермейн. У них серебряная шерсть, волос полый, как у белого медведя. Кудрявые крысы тоже встречаются нечасто. Чтобы такую разновидность получить, кудрявым должен быть только один родитель. И на весь помет из десяти крысят кудрявыми будут только двое. Есть еще гамбийские крысы, очень крупные. В России таких практически не достать.

Цена крысы начинается от 1000 рублей и может доходить у некоторых заводчиков до 20 000. Вместе с животным, по словам эксперта, обязательно нужно будет купить клетку.

— Она должна быть крупной, минимум 60 на 40, — уточняет Елизавета. — Высота — от 50 сантиметров. Важно, чтобы крыса могла свободно в клетке развернуться. Далее — хороший наполнитель. Самые распространенные древесные наполнители им не подходят. Они пылят, раздражают слизистую, а у крыс обоняние не должно страдать. Возьмите корм, поилку, миску. Ну а остальное зависит от вашей фантазии. Крысы любят разные трубы, укрытия, гамачки....

А ХВОСТ ОСТАВЬТЕ

Бесхвостые крысы — редкая разновидность. У крыс хвост — важный орган чувств, с помощью которого они ориентируются в пространстве. Кроме того, он отвечает за терморегуляцию. Поэтому в России очень редко заводчики занимаются разведением таких питомцев: животное будет требовать большего ухода и, вероятнее всего, лечения. То же самое с лысыми крысами. У них есть ряд проблем со здоровьем. Например, из-за укороченных ресниц у них могут воспаляться глаза.