Какие садовые цветы и кустарники опасны для кошек и собак

Питомец на даче может оказаться в зоне риска. Врач Ильина рассказала, какие привычные растения могут вызвать отравление.

© Vse42.ru

Как отметила ветеринарный врач Таисия Ильина, дачу часто считают безопасным местом для животных. Но именно там кошки и собаки получают доступ к растениям, среди которых встречаются токсичные виды. Некоторые из них могут вызвать отравление или раздражение даже при случайном соприкосновении.

В первую очередь это декоративные цветы, кустарники и некоторые огородные культуры. К примеру, лилии представляют серьёзную опасность для кошек. Даже небольшое количество пыльцы способно привести к тяжёлому отравлению. Тюльпаны и нарциссы содержат вещества, раздражающие желудок и слизистые оболочки. Опасными при поедании могут быть и декоративные кустарники, такие как самшит или рододендрон, передает aif.ru.

Среди обычных дачных посадок риск также представляют ботва томатов и листья картофеля. В них есть вещества, которые в больших количествах нежелательны для животных, пишет Тульская служба новостей.

Важно помнить, что степень опасности зависит не только от самого растения, но и от того, сколько именно животное могло попробовать, а также от его размера и общего состояния здоровья.

При этом полностью отказываться от декоративных растений не обязательно. Главное – заранее продумать размещение посадок и организацию участка. Отлично помогает зонирование. Можно выделить места, куда питомец будет свободно заходить, и отдельные зоны, где растениям нужна защита. Например, клумбы с потенциально опасными видами лучше оградить или разместить там, где животное бывает нечасто.