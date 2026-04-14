Повилика: опасный паразит, который уничтожает растения

Повилика — это настоящий кошмар для любого садовода или фермера. Представьте себе растение, у которого нет ни корней, ни листьев, только тонкие стебли, похожие на желтые или оранжевые нити. Это чистый паразит: она не умеет питаться сама, поэтому просто «присасывается» к соседям и буквально выпивает из них жизнь, постепенно ослабляя и уничтожая все живое вокруг, пишет автор канала «Заметки зооработника».

Она невероятно коварна и живуча. Повилика обвивает жертву мертвой хваткой, закрепляясь на ней специальными присосками. Если она попала на поле со злаками, часто приходится уничтожать весь зараженный участок целиком, иначе заразу не остановить, ведь сорняк умеет восстанавливаться даже из крошечного обрывка стебля. При этом она не просто истощает растения, но и переносит опасные вирусы, окончательно губя урожай.

Самое неприятное, что этот сорняк опасен не только для зелени. Если повилика попадет в сено, скот может серьезно отравиться, а молоко станет небезопасным. Для людей она тоже токсична: случайное попадание семян в зерно чревато аллергией и тяжелыми реакциями организма. Даже городские собаки и кошки, решившие пожевать травку на прогулке, сильно рискуют здоровьем, если проглотят части этого растения.

Именно из-за такой агрессивности повилику считают крайне опасным карантинным видом. Если вы заметили на растениях эти характерные «нити», действовать нужно быстро и радикально, пока паразит не захватил всю территорию.

В обычном саду есть и растения, которые способны отправить в реанимацию даже здорового человека. К ним относятся клещевина с ядовитыми семенами, аконит, проникающий токсином даже через кожу, и безвременник с колхицином, способные вызвать тяжелые отравления.