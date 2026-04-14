Кинолог объяснил, как распознать депрессию у собаки

В вопросе постановки такого диагноза, как «депрессия», важно проявлять осторожность и не списывать на неё любое схожее состояние, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, диагностирование всегда осложняется тем, что человек не может спросить у питомца, что его беспокоит.

«А симптомы при многих заболеваниях будут схожие. Поэтому существует классическая налаженная практика в подобных случаях: прежде всего мы исключаем возможные физические заболевания», — поделился он.

Если собака испытывает боль, она тоже может отказываться от еды, испытывать вялость, апатию, скулить, вылизываться, продолжил эксперт.

«И только после исключения прочих причин у ветеринарного врача, нужно исследовать возможные триггеры, которые привели к такому состоянию. Условно, если животному не хватает физических и умственных нагрузок, то здесь речь, скорее, о хандре, и это легко поправимо», — отметил он.

Но, конечно, бывают и более очевидные причины вроде потери хозяина, переезда, смены семьи, пережитого насилия, добавил Голубев.

«Может наблюдаться тяжёлое эмоциональное состояние, и, если животному не помочь, оно может даже умереть», — предупредил он.

Такой симптом, как вырывание шерсти, существует у собак, но он, скорее, связан не с депрессией, а с обсессивно-компульсивным расстройством.

«И здесь причина — не всегда стресс, но и генетическая предрасположенность, фрустрация. Состояние также требует обращения к ветеринарному врачу. Повторюсь, что заниматься самодиагностикой — довольно опасно и накладно», — подытожил он.

Ранее ветеринар Таисия Ильина рассказала, чем может заразиться домашний питомец на даче.