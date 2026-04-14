Почему собака грызет что ни попадя и как ее отучить от этого

Ваш щенок или взрослая собака превращает дом в зону разрушения, оставляя после себя обглоданные тапочки, мебель и даже провода? Такое поведение хоть и неприятное, но является вполне естественным для собак, особенно щенков, которые исследуют мир через рот. Главное — понять причины и применить правильные методы коррекции. О них нам рассказал кинолог компании-производителя кормов для кошек и собак Павел Кожемякин.

«Начну с того, что собака не понимает ценности вещей и не делает что-то из мести. "Меня наругали, дай-ка я за это погрызу дорогие туфли", — такая причинно-следственная связь в логике человека. Собака же действует прямо. У ее поведения, в том числе погрызов, всегда есть какая-то причина, и она, как правило, связана либо с воспитанием и образом жизни, либо с самочувствием. Задача хозяина — вычислить эту причину. Иначе отучить от погрызов не получится», — уверяет наш эксперт.

Есть множество причин погрызов, подробнее расскажем о четырех основных, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы собак.

1. Щенячество

Щенок — это ребенок. Дети все тянут в рот, щенки — в пасть. Так они знакомятся с окружающей обстановкой и познают мир.

«Энергии много, любопытства еще больше, а соображения пока маловато. Наверняка каждый видел фотографии, сделанные в дикой природе, где лисята или волчата с распухшими мордочками, поцарапанными носами. Это как раз то самое — не оценил опасность, что-то не то съел или куда-то не туда сунул любопытный нос. В квартире опасности не меньше: провода, мелкие вещи, косметика, острые предметы. Столько всего интересного! Так и хочется попробовать на зуб», — рассказывает кинолог.

Поэтому перед появлением щенка квартиру нужно подготовить примерно так же, как для ребенка, который начинает сам передвигаться. Меньше соблазнов — больше безопасности. Эксперт также советует дополнительно ограничить территорию обитания щенка в квартире, особенно на первом этапе, пока он еще не усвоил правила поведения. По крайней мере, точно не пускать его туда, где ему будет не положено находиться, когда он вырастет (например, спальня хозяев).

«У щенка должны быть вещи, которые он легально может погрызть — разные игрушки. Не надо покупать слишком много, лучше обойтись основными, но подобранными под возраст и размер пасти (слишком мелкую проглотит, слишком большую неудобно грызть). Важно также, чтобы щенок понимал, как с игрушкой играть», — советует Павел.

Еще одна причина, почему щенок может активно начать грызть предметы, — смена зубов. Этот период начинается примерно с 3-4 месяцев и заканчивается в 6-7 месяцев, в зависимости от породы. Без игрушек не обойтись — щенку нужно что-то грызть, тем самым снижая неприятные ощущения. Ругать, когда чешутся зубы, — значит идти против природы.

«Щенки быстро усваивают правила поведения "как надо". Но еще быстрее — поведение "как не надо". Обычно это происходит, когда хозяева разрешают (либо не обращают внимание), а когда спохватываются — поведение закрепилось, теперь только отучать. Например, во время игры щенок начинает покусывать руки, ноги домочадцев. Вырастая, он будет делать это снова и снова, только больнее. Или щенок забавы ради пробует на зуб домашние предметы. Например, подушку. Это кажется забавным, и ему разрешают. Щенок будет взрослеть с ощущением, что так делать можно. К подушке добавятся другие вещи», — предупреждает кинолог.

2. Недостаточный выгул

Чаще проявляется у активных пород из-за нерастраченной энергии. Прогулка — это не только туалет. Павел:

«Если бы только это, то собаку можно было бы приучить к домашнему хождению в туалет, как кошку. Собака — стайное существо. Для нее прогулка — это возможность выплеснуть энергию, поиграть с хозяином, научиться чему-то новому, пообщаться с себе подобными, как говорится, себя показать и на других посмотреть».

По словам нашего эксперта, порода определяет требование к прогулкам. Порода — это устойчивый набор определенных качеств. Темперамент и характер собак одной породы могут различаться, но общие характеристики будут одинаковыми.

«Как правило, многие породы выводились для утилитарной цели: охрана, охота, езда. Для примера возьмем популярную породу джек-рассел. Это сейчас он член семьи и компаньон, а раньше — маленький, юркий, смелый охотник. Чтобы выгнать из норы хитрую лису, нужна смекалка, энергия, настойчивость и сообразительность. Джек-рассел — это аккумулятор на ножках. На прогулке он должен разряжаться, чтобы приходить домой приятно уставшим. Если этого не происходит на улице (и так раз за разом, день за днем), то выход энергии "аккумулятора" происходит дома в виде деструктивного поведения», — объясняет кинолог.

Если причина погрызов кроется в недостаточном выгуле, специалист советует менять подход к прогулкам. Возможно, стоит сделать их длиннее, добавить интенсивности и разнообразия.

3. Одиночество

Собака должна уметь находиться дома одна. Есть породы, которые сложно переносят одиночество. Они ориентированы на хозяина, им важно внимание человека. Павел:

«Популярные породы, которые не любят надолго разлучаться с хозяином: кокер-спаниель и лабрадор-ретривер. Видите, мы опять упираемся в породу. Собака выбирается под образ жизни человека. Если образ жизни предполагает долгое отсутствие, то некоторые породы не подойдут».

При этом эксперт отмечает, что хозяева случайно могут провоцировать питомца, чтобы он «больше чувствовал себя несчастным». Выглядит это так.

«Вместо того, чтобы уйти, спокойно сказав питомцу "я на работу, а ты дома", начинается "ритуал прощания": пожалеть, погладить, обнять. Собака прекрасно считывает обстановку — она несчастная, ее не взяли. Такое прощание усиливает тревогу и последующее чувство одиночества. Соответственно, собака грызет, чтобы себя отвлечь. Коррекция поведения и отучения от погрызов начинается с того, чтобы собака научилась оставаться дома», — рассказывает специалист.

4. Скука

Хозяин днем на работе. Чем в его отсутствие сможет занять себя питомец?

«Представим ситуацию: до ухода на работу питомец хорошо погулял. Часть времени он будет спать и отдыхать. А потом? Если заняться нечем, можно что-то и погрызть. Соответственно, у собаки должны быть игрушки. Подойдут не любые. Качество и безопасность — хорошо, но в данном случае недостаточно. Игрушки подбираются под ситуацию и предпочтение собаки», — отмечает кинолог.

Чтобы скрасить одиночество, нужны те, с которыми интересно возиться. Например, головоломка, из которой надо достать корм, что требует смекалки и упорства. Еще нужна игрушка, которую можно раздербанить, и за это ничего не будет. Павел:

«Некоторые собаки любят лежать рядом с мягкой уютной игрушкой — значит, нужно предоставить животному такую возможность. Не всегда удается с первого раза попасть в предпочтение питомца. И не все игрушки они любят одинаково. Но ничего, выбор — дело наживное. Пусть лучше будут лишние, которые можно убрать, а через время дать обратно, чем их отсутствие и скука».

И помните, даже самый воспитанный питомец хоть раз да может что-то погрызть. От этого никто не застрахован.