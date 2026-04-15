Садовод рассказала, как подготовить теплицу к новому дачному сезону

Теплица — ключевой элемент огорода, и подготовка её к новому сезону требует тщательного подхода. Необходимо удалить сорняки, проверить состояние конструкции и удобрить почву. Опытный садовод Екатерина Рассадина поделилась с REGIONS своими рекомендациями по каждому этапу подготовки.

Начать следует с уборки и дезинфекции. После завершения предыдущего сезона в теплице могут остаться растительные остатки, такие как ботва, корни и опоры. Необходимо убрать все старые растения и их остатки, вынести инвентарь, ящики и опоры, а затем тщательно подмести и вымыть внутренние поверхности теплицы.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовки, медного купороса или специальные средства. Это поможет уничтожить споры грибов и бактерии, предотвращая возможные заболевания растений.

Следующий шаг — проверка и ремонт каркаса теплицы. Проверьте прочность соединений и затяните болты при необходимости, замените треснувшие или сломанные элементы. Если теплица покрыта плёнкой, осмотрите её на наличие разрывов и замените при необходимости. Для стеклянных и поликарбонатных теплиц проверьте целостность покрытия.

Затем следует заняться подготовкой почвы, поскольку в теплице она истощается быстрее. Снимите верхний слой почвы толщиной 5 – 10 см и замените его свежей плодородной землёй или компостом. Внесите органические и минеральные удобрения, такие как перегной, торф, зола и суперфосфат. Для улучшения структуры почвы добавьте песок или вермикулит. Пролейте грядки раствором биопрепаратов для восстановления микрофлоры.

Не забудьте проверить систему полива: убедитесь, что трубы, капельные ленты и распылители не засорились. При необходимости промойте систему и устраните протечки, а также очистите бочки для воды от налёта и мусора.

После всех подготовительных работ можно приступить к организации грядок: