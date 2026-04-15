Как освободить место для новой жизни за одни выходные

О пользе расхламления известно всем, но не все умеют расхламляться так, чтобы эффект был долгосрочным. А некоторые совсем не идут в этот процесс, потому что тяжело, непонятно с чего начать и как продолжать, когда устал. Бросают на полпути или вовсе не видят никакой пользы от этого. Организатор пространства Ирина Яшина рассказала обо всех этапах, чтобы расхламление больше не пугало своей неизвестностью.

Шаг 1: визуализация

Для начала определите — а как вы хотите, чтобы было? Разрешите помечтать себе на полную катушку. Как вы представляете себе дом, в котором царит уют и порядок? Как он выглядит? Что в нем точно есть, а чего точно нет?

«Не пропускайте этот этап. Вы можете относиться к визуализации как угодно, но если вы не можете представить себе, как хотите жить, то придется жить как придется», — объясняет эксперт.

Шаг 2: начало

Важно, чтобы вы были в хорошем настроении, полны решимости что-то изменить в своей жизни. Ирина:

«Возьмите мусорный мешок, пройдитесь по дому, заглядывая в каждый укромный уголок в поисках того, что давно просится в мусор. Вам не придется выбрасывать то, с чем вы не готовы расстаться. Этот шаг займет у вас не более 30 минут. Здесь не место долгим рассуждениям. В черный мешок отправляется откровенный хлам. После визуализации вы иначе взглянете на вещи, и выбор будет сделать легко».

Шаг 3: разбор вещей

Не всегда вещи, которые у нас есть, нужно разбирать. Иногда не стоит тратить на них время. Именно поэтому не пропускайте второй шаг.

«В одной из книг по организации пространства мне понравился один пример. Представьте себе ваш дом — это съемочная площадка фильма про вашу жизнь. А вы — режиссер, который знает, как должен выглядеть кадр, какие актеры нужны, но главное — он видит картину целиком, знает основную идею фильма. Т. е. вы четко понимаете, каким вещам есть место в фильме про вашу жизнь, а каким нет», — объясняет организатор пространства.

Ваша задача отыскать то, что станет символом, образцом того, что вы хотите иметь в своем доме. Разбирая вещи, задавайте себе вопросы, которые помогут сфокусироваться на важном и сделать выбор.

Зачем мне эта вещь?

Почему я храню то, чем не пользуюсь?

Зачем я беру то, чем не пользуюсь?

Купила бы я эту вещь сейчас, если бы увидела в магазине?

Эта полезная для меня вещь?

Как часто я ей пользуюсь?

Мне нравится эта вещь? Мне нравится на нее смотреть, трогать ее? Пользоваться ей?

Оставляйте только то, от чего у вас бабочки в животе летают и мурашки по телу, или без чего вы действительно не можете обойтись.

Не пытайтесь объять необъятное. Постройте маршрут движения и старайтесь его соблюдать.

«Начинайте разбор с тех комнат и категорий, которые вызывают у вас меньше всего эмоций. Например, кухня — это пространство, где эмоций и воспоминаний меньше, чем в гардеробной, где могут быть платья, которые остались из прошлой жизни, и фотоальбомы или тетради. Прежде чем переходить к сентиментальным категориям, вам важно натренировать навык принятия решения на более простых, функциональных вещах. Именно поэтому кухня и коридор подходят идеально», — советует специалист.

Не перескакивайте с категории на категорию. Закончите разбирать кухонный текстиль и только потом переходите к специям, потом к бакалее и т. д.

«Если находите в полотенцах свечи, не думайте о том, как они туда попали. Просто отложите свечи в сторону и занимайтесь текстилем. К свечам вернетесь позже, когда дойдете до шкафчика, где они лежат», — подчеркивает Ирина.

Вещи, с которыми вы не знаете, что делать

Может быть и так, что вы найдете вещи, с которыми вы не знаете, что делать: оставить или избавиться (отдать/продать/выбросить). Тогда возьмите на вооружение два способа.

Соберите их в коробку. Напишите дату. Поставьте в телефоне напоминание заглянуть туда через 3-4 месяца. Посмотрев в коробку свежим взглядом, вы сразу определитесь с судьбой этих вещей. По секрету, 90% из них покинут ваш дом. Наоборот, начните пользоваться этими вещами как можно чаще, чтобы на практике понять, удобны ли они вам.

«Важно, не обманывайте себя — то, что вы вывезли на дачу, отправили на чердак или в гараж, остается хламом, который просто переехал», — подчеркивает специалист.

Процесс рахламления похож на детоксикацию. На первом этапе тяжело, когда начинают выходить токсины, которые отравляли ваше тело годами, можно почувствовать себя плохо.