Почему зола на огороде может навредить растениям

Мы годами привыкли считать золу чуть ли не «святой водой» для огорода. Это натурально, бесплатно, калия и фосфора завались. Сыпали ее буквально под все подряд — от помидоров до капризной голубики. Но на самом деле такая щедрость часто выходит боком, потому что зола — это не просто безобидная пыль, а мощная щелочь, которая подходит далеко не каждому кусту, пишет автор канала «Волжский сад».

© РИА Новости

Проблема в том, что зола резко меняет кислотность почвы, и для многих растений это становится настоящим стрессом. Представьте тех же любителей «кисленького»: гортензии, рододендроны или азалии. В щелочной среде их корни просто перестают нормально усваивать железо и марганец. В итоге растение начинает буквально голодать при полном корыте еды. Листья желтеют, жилки остаются зелеными, и куст чахнет на глазах. Точно так же реагируют и хвойные — ели, сосны или туи от избытка золы начинают желтеть и замедляться в росте. А для голубики, клюквы или брусники такая подкормка и вовсе может стать фатальной и оставить вас без урожая.

С овощами и деревьями тоже хватает нюансов. Картофель, например, калий уважает, но если почва станет слишком щелочной, клубни быстро покроются паршой. Щавель, ревень и шпинат на такой земле грубеют и теряют свой вкус. Даже клены, березы и дубы могут начать болеть хлорозом, хотя мы вроде как хотели им помочь. Да и бахчевые, вроде арбузов или дынь, в такой среде чувствуют себя неуютно и чаще подхватывают болячки.

Конечно, есть целая группа растений, которая скажет вам за золу спасибо: это смородина, малина, яблони, томаты и капуста. Но даже здесь важно знать меру, ведь избыток может навредить не меньше дефицита. Главное — не сыпать ее вслепую, не зная кислотности своего участка, и никогда не смешивать с азотными удобрениями, иначе они просто нейтрализуют друг друга. Не стоит также сыпать сухую золу прямо под корень молодым саженцам, чтобы не обжечь нежную систему.

Зола — это классный инструмент, но точно не универсальная таблетка от всех бед. Там, где нужна кислая среда, лучше по старинке использовать торф или хвойный опад. В огороде все как в жизни: важно понимать, что именно нужно конкретному растению, а не грести всех под одну гребенку.

